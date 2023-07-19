隊長Lokman自言手機不離身，他說：「都不離不棄㗎！」但就解釋並非是愛自拍一族，Tiger就話如果手機有新功能都想多些嘗試拍片創作，Stanley被問平時會否用手機自拍肌肉相，自言好懶影相，笑言：「唔靠相機自戀，靠我眼睛自戀啫，所以用我眼睛紀錄低。」Lokman透露隊友們都各自有鋪手機癮，指「教主」盧瀚霆(Anson Lo)用手機是聽歌成癮，又爆姜濤最愛用手機的機背照鏡，大家因應各需要導致手機成癮。談到那位鏡仔最愛偷拍隊友黑圖，Lokman估計是最百厭呂爵安（Edan），因為他最愛拍人瞓覺醜態。對於在《全民造星V》總決賽上的演出，Lokman很滿意自己表現亦玩得相當投入，透露花姐也有傳訊息大讚，而他跟跳得之人Tsoul認識多年，亦有戥Tsoul未能躋身三甲有啲唔抵。

下月台灣過生日

今屆十強參賽者魏念恩（Nathan）的女友早前輕生，生前透露男友參選後被ViuTV要求禁止戀情曝光，問到MIRROR三子參加《造星》時有否收到戀愛禁令，或要求把感情事低調，Lokman稱：「冇喎，冇聽過呢啲指令，我直情節目都擺埋佢上枱，仲轉Private咪仲奇怪！」至於Stanley當時跟女友李炘頤（Alina）已愛得大方，提起Alina在總決賽當晚跟今屆冠軍香胤宅（Lyman）有精彩歌舞，女方的性感演成為網民焦點，身為男友的Stanley說：「其實佢跳開現代舞，你見佢《造星III》好多時都係好緊身，唔會着長褲跳現代舞吖嘛，佢都做足晒安全措施，所以其實係冇走光，只係打底褲嚟，大家唔需要為我太擔心。」

Stanley隔幾日便到台灣取景拍攝Viu新劇，目前要頻頻曬太陽、跑步，自言瘦了，故除衫都不太有睇頭，笑指今次並非sell露肉，純粹想忠於角色才積極減磅，劇中更要挑戰潛水，亦跟多位台灣演員合作，此行會於當地留一個月，到時會於台灣過生日。