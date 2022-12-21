ERROR一連4場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》前晚於九展圓滿結束，當晚6位MIRROR成員亦有捧場支持，其中Stanley(邱士縉)於昨晚(20日)在社交平台上載ERROR站台演出和自己在MIRROR演唱會彈結他的照片，他寫道：「尋日係台下見到四個明星過生活，突然有好大感觸。 明明一開始佢哋跳緊啲好開心嘅歌架嘛，但係我係台下默默地感動。 大概係見到佢哋係台上發緊光，我好開心。」同是《全民造星》出身的Stanley續道，「雖然我哋身處唔同嘅組合，但係我哋一齊經歷了很多好多。 之後仲要講返《造星一》，啲回憶即刻出哂嚟。」

追夢4年有感觸 Stanley回想，「4年前一齊追夢，四年後慢慢實現夢想。正所謂家家有本難唸的經，當佢哋講曾經經歷嘅難關時，我又好有感觸。 經驗告訴我無人會幫到你，亦都唔應該期望別人幫你，你靠嘅只有係自己，自己嘅努力。 我相信呢個都係佢哋係台上發光發亮的原因。」被稱為MIRROR「演技擔當」的他有感而發，「佢哋提醒咗我，雖然戲劇係我生命，但我好掛住係台上表演嘅自己。 唔知下次會係幾時，但我會好好珍惜，好好裝備。」ERROR的阿Dee和保錡留言多謝Stanley支持。