Alina喺個人影片頻道上載一條以「我們的 __ 週年 偷偷放閃」為題嘅影片，喺影片開頭，Alina發火不滿Stanley太遲訂位，導致佢去唔到心儀嘅餐廳慶祝，幸好佢book到一間喺自己Bucket List嘅高級日本餐廳食Omakase。喺片中，Alina指收到餐廳嘅三大規矩，第一個規矩就係唔可以遲到，並要求客人早10分鐘到達，原因係餐廳及師傅已經計算好招呼客人嘅次序，如果遲到嘅話就會影響其他客人，同時怕遲到會影響食物嘅質素同味道，雖然Alina有用日文道歉，不過Stanley就話：「I Don’t Care」。

MIRROR成員Stanley（邱士縉）與《全民造星III》出身嘅女友Alina（李炘頤）交往穩定，近日Alina仲喺個人影片頻道上載一條二人慶祝拍拖6周年去高級日本餐廳食Omakase嘅影片，不過佢哋竟然無視餐廳規矩，結果被網民鬧爆。

客人唔可以噴香水

第二個規矩就係客人唔可以噴香水，Alina講完Stanley好似唔係好明，反話：「係師傅唔可以噴香水」，之後Alina就讀出規則原來係客人唔可以噴香水，因為以免影響師傅對食材嘅判斷。跟住二人對望，疑似已經犯上。最後第三個規矩就係唔好顧住影相，原因係Omakase最好嘅味道係師傅上菜時嘅第一陣味道，Alina亦表示自己要品嘗美食，所以好多過程都冇影低，坐喺隔離嘅Stanley隨即偷笑，搞到Alina發脾氣話唔會同佢一齊拍vlog。

去到影片尾段Stanley同Alina喺6周年正日到法國餐廳慶祝，期間Alina指Stanley經常敷衍回答佢嘅問題，Alina就對Stanley話：「你知唔知有幾多人想我帶佢哋出去食好嘢呀」，不過佢拎餐具嘅手勢就令到唔少網民無言。之後，佢再因Stanley不停玩電話感到不滿，仲話已經拍下罪證，嚇到Stanley拎起把刀放入口舔。