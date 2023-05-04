Star Talk｜周吉佩逐一評價《中年好聲音》對手 特別多謝黎瑞恩

《中年好聲音》總冠軍周吉佩（吉吉）日前接受無綫娛樂新聞台主持許文軒（Edmond）《Star Talk》專訪，暢談獲奬後的感受及展望、加入演藝圈後的高低起跌、走出情緒低谷的經過，並按Edmond要求細數《中年好聲音》三位值得學習對象：吳大強（Bill哥哥）、龍婷及支嚳儀（Venus）。 談到年屆71歲的Bill哥哥，吉吉最佩服對方精力依然旺盛：「佢好有風采好瀟灑，有時我哋綵排到凌晨一、兩點，我行埋去問佢攰唔攰，佢次次都話：『攰咩？』佢係真犀利，有時我哋喺度休息，佢就去咗電視城四圍行，嗰次肥媽演唱會，佢又係四圍行。」

至於龍婷，吉吉最欣賞對方有自信、有想法及了解自己；而Venus令吉吉最欣賞的地方是其正向思想：「佢面對唔好嘅評語都可以好從容，佢畀人話對眼生得好埋，仲特登影張相擺出嚟笑番自己，我好佩服佢EQ，佢成日話：『我哋做生意經歷唔少風浪，呢啲冇乜嘢』。」之後吉吉再談及認識了十多年、大家一起成長的好友曹敏寶，吉吉指二人從開始到現在都是打打鬧鬧地相處，並笑指除了在《中年》獲獎一刻，寶寶於吉吉當年的婚禮也有哭，有時甚至比吉吉太太哭得還多。

吉吉在21歲那年，因在電視台舉行的歌唱比賽中獲得亞軍投身演藝圈，可惜因未做好當藝人的心理準備，吉吉出了一隻碟後便和公司結束合作關係，吉吉形容當時是「人生第一次夢醒」。之後吉吉與之前夾開的音樂發燒友組成樂隊sp＇ACE，於2015年獲唱片公司賞識簽約，並於2019年旺角麥花臣球場開演唱會；可惜sp’ACE最終因意見不合解散，令吉吉再度陷入低潮，心身亦先後出現問題：「有日我企喺窗邊，望望吓覺得自己人生咩都失敗，做乜都唔順，我問自己仲堅持嚟做乜，嗰吓有少少想就咁算」、「又有一日我臨瞓前突然（覺得）好似有個人用手壓住我個心咁，唔係好唞到氣。」

點名感謝黎瑞恩 第三個低潮是吉吉自獲得《中年》總冠軍後，一直備受爆冷傳聞困擾，吉吉雖曾因而影響自信甚至失眠，但卻沒有被擊倒，見慣風浪的他立定決心先把現在做好：「以前初出道好天真，覺得25歲要有自己嘅演唱會，當年我得21歲，又諗住幾時要買到樓。依家我冇諗咁遠，都唔會諗仲有冇人鍾意自己，而係先做好表演，腳踏實地先。」吉吉更強調「吉士粉」是鞭策他做得更好的最大動力，並感謝粉絲沿路上的踴躍支持。另外吉吉還點名感謝了黎瑞恩：「佢成日教我哋好多嘢，教我哋做人要謙虛同埋要準時。佢又俾機會sp’ACE喺紅館唱咗一隻我哋自己嘅歌，我諗我人生再冇可能有呢啲機會。」