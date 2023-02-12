Star Talk｜林敏驄親解水蛇春演唱會名稱 笑譚詠麟資質有限

向來搞鬼兼無厘正經的林敏驄，日前坐定定接受無綫娛樂新聞台主持許文軒《Star Talk》專訪，宣傳將於三月份舉行的《蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40週年成人禮作品展演唱會之Part 2更精彩》。談到演唱會名字「愈來愈長」，林敏驄笑言與他入行的年資有關：「一年一個字唔係好長啫，承襲番上一次演唱會個名都係好長。（點解要再長啲呢？）Keep番個Style，本來個名仲長，八十幾個字架。上次個名本來Grand啲，但有人話不如整個名長啲，話我講嘢咁鬼長（氣），結果出到嚟幾得意呀，依家變咗個Signature。」

廣東歌需要保育

談到是次演唱會名稱中包含了三首已故歌手的經典金曲，包括張國榮《無心睡眠》、梅艷芳《夢伴》、陳百強《深愛著你》，林敏驄坦言三首均是其最愛：「尤其佢哋（歌者）唔喺度，真係好多珍貴嘅回憶。」談到演唱會選擇在戶外場地舉行，林敏驄透露希望帶出「節日」及「派對」氣氛，並感嘆廣東歌需要保育：「我哋嗰代或者上咗年紀嘅，呢堆歌你一聽番就自然有無限感受。廣東歌好需要保育，嗰啲歌距離我哋時間愈嚟愈遠，好難避免會漸漸fade out，希望新一代畀機會我哋去介紹番嗰陣時曾經有過咁好嘅嘢，因為佢哋未必知道（啲歌）。」

搵唔到 關淑怡

林敏驄續指除了忙於揀選新生代歌手獻唱自己作品，亦會竭力邀請原唱上台演出，問到曾與其合作無間的關淑怡是否很難找時，他無厘正經謂：「搵緊，完全唔知邊度搵佢，其實失驚無神佢又會棟咗喺度。」曾為關淑怡撰寫《梵音》、《再會》及《午夜狂奔》歌詞的林敏驄，又搞Gag指關淑怡句十分適合唱《梵音》：「佢個人比較煩，所以可以carry到。」