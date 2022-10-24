Star Wars星球大戰新片有眉目？傳巴基斯坦裔女導演執導

Marvel將一系列超級英雄故事多線齊發，建立一個龐大嘅自家宇宙，風頭一時無兩。對家華納亦希望將DC系列打造成同等級數大世界，反而最元祖嘅STAR WARS《星球大戰》好似冇咩動靜，結果剛剛外媒Deadline報導，《星戰》嘅新片有機會由巴基斯坦裔女導演Sharmeen Obaid-Chinoy執導，制作人Damon Lindleof唔只做監製，亦會參與編劇一職。據報導講，新片劇本仲寫緊，而出品《星球大戰》系列電影嘅Lucasfilm同Damon Lindleof對導演人選好重視，希望劇本有佢嘅角度。

咁就有趣嘞，因為Sharmeen Obaid-Chinoy過去拍過多套紀錄片，後來被迪士尼賞識，執導今年出街嘅Ms.Marvel電視劇，無他嘅！因為故事主角係南亞裔少女，搵返巴裔女導演好合理。但係點樣將Sharmeen 嘅所思所想放入STAR WARS？故事會係點？相信大家都會好有興趣。

不過，導演人選消息仍未獲得官方證實，報導亦未有提及，究竟新片係咪《星球大戰》新系列嘅作品？對上一套《星球大戰》系列電影，已經係3年前《星球大戰：天行者崛起》，呢套戲亦同時完成《星戰》三套續篇嘅目標。

《星戰》迷可能要繼續等

1983年上映完第三套嘅《星球大戰》系列電影之後，唔少星戰迷等咗十幾年先至有機會再入戲院睇新作，1999年開始陸續放映嘅3套作品係前傳。而延續80年代初始三部曲嘅三套後傳，就喺2015－2019年期間上映，其後作品都係以劇集方式推出。

據報導講，現階段Lucasfilm希望新系列《星戰》片執好個故事先，唔趕住推出，即係話……《星戰》迷可以繼續等等。

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