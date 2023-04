Star Wars Day最後倒數 《星球大戰：幻境》第2季Disney+上架

一年一度Star Wars Celebration經已完滿結束,除了公布真人電影和劇集的資訊外,還有重點動畫內容,包括將於5月4日「Star Wars Day」在Disney+上線。雲集9間知名動畫製作室創作的《星球大戰:幻境》(第2季) (Star Wars: Visions Vol. 2),及《星球大戰:絕地小武士大冒險》(Star Wars: Young Jedi Adventures);以及將於2024年強勢推出的續作《星球大戰:絕地傳說》(第2季) (Star Wars: Tales of the Jedi 2)和《星球大戰:特種兵團》(第3季) (Star Wars: The Bad Batch Season 3)等,令全球星戰迷大呼期待。

由全球出色的知名動畫工作室,包括英國、日本、西班牙、南韓、法國等地製作9部同樣精彩的《星球大戰》短篇動畫集《星球大戰:幻境》(第2季),雲集無限創意及世界頂尖動畫技術,當中包括擅長定格及黏土動畫的英國著名動畫製作公司Aardman,過往作品《超級無敵羊咩咩大電影》(Shaun the Sheep Movie)及《超級無敵掌門狗》(Wallace & Gromit)均大受全球觀眾歡迎。

至於《星球大戰:絕地小武士大冒險》將於5月4日Disney+上線,全新動畫劇集設定於《星球大戰前傳:魅影危機》(The Phantom Menace)之前200年的共和國時代,講述一眾絕地小學徒正修練成為絕地武士所需的技能,如學習原力之道、探索銀河系、幫助有需要的人民及生物等。