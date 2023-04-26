Stephy拍親熱戲要飲酒壯膽 馬志威演大男人有少少憎自己

由鄧麗欣(Stephy)和馬志威主演的電影《12日》昨晚(25日)舉行慈善首映禮，電影拍畢3年，映期再三受疫情影響，現終確定在明天(27日)公映，兩人大表感觸，笑言心情由緊張到不緊張，Stephy表示初看劇本已經睇到喊，回想首日開工就要跟馬志威拍親熱戲，她自爆要飲酒壯膽，最難忘是被對方摑一巴掌，直言「心痛塊面」。

Stephy憶述從甜蜜演到傷痛崩潰的心情，在劇本帶動下，情緒很自然就被牽動，很多謝林愛華導演的劇本，給她發揮空間，「《12日》精華咗十年感情，由開心到唔開心到無奈，所以去到劇本尾段，所有情緒鬱埋到最終要爆發，都係嚟自真心，由第一日拍攝累積出嚟，唔係點設計出嚟。」腳傷未愈的馬志威撐著拐杖出席，他對於演大男人不感壓力，但半說笑指：「都有少少憎戲裡面自己，講笑咋！我都分得清角色同本人，可能有啲性格唔係我嘅，但男人總有少少大男人嘅面貌，就將呢樣嘢放大咗，再放返落角色性格裡面。」