Stephy演唱會｜鄧麗欣明年3月站紅館開騷兩場 拍海報腰痛book定脊醫

鄧麗欣（Stephy）宣布明年3月14及15日，在紅館舉行一連兩場演唱會「STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025」，這是她出道22年，首次踏上紅館舞台舉行個人演唱會，這一步走來不易，她開心地說：「演唱會名字寓意我入行到依家咁多年，一步一步行到上嚟呢一步，終於達成喺歌唱事業上嘅心願！」演唱會票價分為港幣$1180、$680和$480，優先訂票於12月2日早上10時起接受訂票。

早前Stephy拍攝演唱會海報，以黑色高貴晚裝長裙配長過腰的透髮，隨風飄逸，簡潔有型。「今次拍攝主題係『簡單』，我哋想帶出嘅訊息，唔係靠外在配搭或服飾去講故事。以紅色背景與黑色長裙嘅對比，乾淨俐落。希望以簡單、俐落去呈現最真實、最舒服嘅我！」她笑說：「呈現嘅感覺好舒服，但我一啲都唔舒服，睇落好似『無乜嘢』嘅動作，其實我已經book定脊醫，聽日睇醫生。因為條裙中間有少少皺褶，為咗呈現利落嘅形態，擺甫士都好花力氣，好彩我不時有拉筋和練瑜伽，先至可以應付到。」鏡頭前瀟灑，鏡頭後Stephy被幾把風扇從不同方向吹著秀髮，她笑說：「其實都辛苦大家要企高和趴地，唔同角度幫我吹風。我係今日嚟到先知道條裙咁窄，所以大家開餐我都唔敢食嘢，只係食咗兩粒番仔。」