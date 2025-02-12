Stephy鄧麗欣圓夢做畫家 回應紅館個唱會否與請傅穎合唱《親朋勿友》

鄧麗欣(Stephy)今日首次以畫家身份亮相《Chloe Atelier des Fleurs 香港藝術展覽》，展出兩幅油畫《心花》及《春》呈現了她從歌手到演員的蛻變；《心花》提醒我們，即使是最微小、看似微不足道的生命，也能在世界中找到自己的位置，並散發獨特的美。而創作《春》時，Stephy受到了一位即將創業的女性朋友啟發，她希望透過這件作品．優雅地體現了女性獨立綻放的精神，捕捉到自我發現的本質。Stephy受訪時表示，從小一直喜歡繪畫，童年開始夢想是成為一個畫家，她稱：「今次真係好特別，第一次我見到自己嘅簡介上面寫我係畫家，我覺得有一個好感動嘅心情，因為從細到大我嘅夢想，都係想做畫家。」如今可說是圓夢和成就解鎖，希望更多機會發布自己的畫作。

距離首次紅館演唱會約一個月，Stephy表示近排忙過不停，又要宣傳電影，笑言有時間會閉關一日半日，問到個唱上是否有小蠻腰出現？她答：「平時都有啦！」正跟造型師密切聯繫，無理由在台上甚麼都展示，研究展示甚麼部位，平時辛苦做健身，希望可以分享手臂的老鼠仔，為大家展示健康性感一面。對於有不少網民想聽她與傅穎唱《親朋勿友》，Stephy表示未有聽聞，但透露已定了嘉賓名單，保證大家睇得開心。

昨日推出的新歌《不可得》，被指似王菲《開到荼靡》，她亦有同感，自言沒想到會挑戰的曲風。今日是元宵佳節，本周五便是情人節，問到有甚麼計劃，Stephy笑言是去做gym，她坦言近日忙於籌備演唱會，完全忘記元宵及情人節，又稱「天天都是情人節」，直言今日仍未收花，向記者表示稍後要打電話，似乎暗示男友識做。