Stephy鄧麗欣與男友甜蜜度佳節 為願望童義賣活動任一日店長

鄧麗欣（Stephy）日前於ifc商場為Make-A-Wish願望成真基金慈善義賣活動擔任一日店長，身體力行籌款幫助重病兒童（願望童）實現願望。義賣當日，身患罕見淋巴疾病的一朗也跟Stephy攜手為慈善義賣出力，現場吸引不少市民跟粉絲到攤位支持，他們踴躍購買義賣商品，Stephy更跟他們逐一拍照簽名，度過了充滿愛一天，別具意義。

一朗身患罕見淋巴疾病，Stephy跟他見面後，得知對方熱愛繪畫，並一直希望舉辦個人畫展，Stephy便鼓勵他，並邀請一朗欣賞自己的畫展， Stephy說：「知道一朗嘅願望係開個人畫展，我都有叫佢加油！希望我到時都可以去佢畫展參觀。每個人都有願望，願望成真基金可以幫助病童圓夢，好有意義！其實每一次出席義賣活動，可以同粉絲見面，又可以一齊做慈善，都好開心，今次仲同埋一朗一齊做慈善義賣，佢好可愛、好勤力呀，佢一嚟到就問有咩可以幫到手，我哋都好有默契架，一嚟到就好合拍同順暢，我負責招呼客人、影相、簽名，一朗就負責幫手攞貨品，係一次幾好玩、幾好嘅經歷。」今天聖誕節，Stephy透露跟往年一樣，會在家中跟家人朋友簡單度過，也會趁假日跟男友慶祝，舒舒服服、溫馨度過。

一朗的故事

一朗是個勇敢又充滿創意的12歲男孩，雖然患有罕見的淋巴疾病（EB病毒相關的NK細胞淋巴增生性疾病），但他透過繪畫找到快樂與力量。他用畫筆描繪在醫院接受治療的一點一滴，還有他最愛的恐龍和火車。他的願望是舉辦一場個人畫展，分享他的作品，從畫作中傳遞希望與勇氣。這個願望在治療過程中帶給他莫大的動力，成為他創作靈感的泉源。

願望成真基金於1998年在香港註冊為慈善團體 (認可註冊編號：91/5366) 並成為國際願望成真基金會員之一。至於願望成真基金由即日起至1月1日，於ifc商場一樓（近1039號舖）舉行年度聖誕慈善義賣活動「分享願望的喜樂 2025」，設立慈善期間限定店，帶來願望童原創設計禮品，及多款精選聖誕裝飾及精品，為佳節增添氣氛，同時籌集善款支持患重病的兒童及其家庭實現改寫生命的願望。