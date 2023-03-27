Stephy鄧麗欣計畫再戰樂壇︰有待一個好timing

剛剛到柬埔寨進行慈善探訪的鄧麗欣(Stephy)，返港後為醫美品牌拍廣告，並需要登上遊艇出海拍廣告，但因為當日風勢非常強勁，令遊艇不斷搖晃，令到Stephy非常難忘。她說︰「可能啱啱喺熱帶地方返香港，所以覺得特別凍，我條裙仲要好薄同露背，著咗好似冇著咁，好在工作人員有準備暖包同薑茶俾我。當日真係好大風，架船搖得好犀利，我冇暈船浪，但我化妝師就要食暈浪丸，哈哈！」
除了坐遊艇出海，之後一行人要再駁小艇，到一個人煙稀少的石灘繼續拍攝，更必須在水漲前完成所有鏡頭，即使Stephy整天被強風猛吹，但專業的她，面對鏡頭時仍能做出導演要求的寫意、舒服效果。Stephy說︰「其實工作人員都好辛苦，但睇番啲片，出嚟效果好靚，條裙好飄逸，所以一切都好值得，對我嚟講亦都係一個好難忘嘅拍攝經驗。」
希望工作上不停突破
另一日回到室內拍攝，導演預備了一條晶瑩剔透的玻璃棒，將不同的光源拆射在Stephy的臉上，令Stephy上鏡時可以釋放最耀眼、自信的光芒。剛踏入四十歲的她，表示自己亦不時問「凍齡」的問題，認為皮膚保養雖然重要，但改變心態同樣重要，她說︰「當你人生累積到一定經驗、自信，令自己喺唔同嘅工作領域可以發揮到最好嘅狀態，可能呢個就係我凍齡嘅秘訣。所以工作上，我唔會規限自己，希望可以不斷進步，無論咩類型嘅工作都想嘗試，盡自己努力去表現俾大家睇，希望觀眾可以期待我新嘅蛻變、新嘅突破。」
Stephy口中的不斷尋求突破，未知有否包括「重操故業」。自去年Stephy驚喜現身紅館擔任張敬軒的個唱嘉賓，事後坦言令她重拾做歌手的感覺，問她復出計劃進展如何？Stephy說：「因為時不時都有fans問我，究竟你幾時唱番歌，俾番個交代佢哋，呢件事我一直有擺喺心裡面，但我希望搵到一個好嘅timing，而呢個timing，我覺得愈嚟愈接近，係會實現嘅，只係我唔敢講實幾時，但呢件事，值得大家期待。」