Stephy鄧麗欣11月回歸舞台 相隔16年再開演唱會

鄧麗欣（Stephy）近年轉型成功，主力以演員姿態發展，主演的《男排女將》、《金都》、《飯戲攻心》等均獲讚賞，已在影視圈獨當一面，女團出身的她將於11月12日再辦個唱，令不少粉絲萬分期待。 主辦單位KKLIVE昨日在社交網預告消息，貼出一張蝴蝶照片，並寫：「飛，而沒有 離 自己太遠」、「Stay Tuned 12 Nov 2023」露出玄機後，不少網民即留言問有關Stephy的開騷詳情。

其實今年6月，Stephy出席活動時已露口風表示正準備出全新單曲及計劃開騷，她上月更在社交網留言：「最近做好多嘢都好神祕，無咩嘢可以分享比大家住，不過好快會陸續揭曉，唔使急，最緊要快」。 Stephy回應說：「係呀！我開演唱會嘞！相隔16年再開演唱會，心情係好開心好興奮，因為呢段時間我喺台灣工作，所以拍攝之餘都要好努力備戰，希望到時可以有最佳狀態！今次演唱會會同大家一齊回顧返自己多年嘅改變，喺成長中發現最真實嘅自己。希望藉著今次演唱會帶畀大家一個唔同嘅體驗，踏出大銀幕，面對面用音樂同大家傾偈。」