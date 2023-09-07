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娛樂
2023-09-07 16:48:39

Stephy鄧麗欣11月回歸舞台 相隔16年再開演唱會

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鄧麗欣傳來相隔16年再度開屬消息，令粉絲相當雀躍。

鄧麗欣傳來相隔16年再度開屬消息，令粉絲相當雀躍。

鄧麗欣（Stephy）近年轉型成功，主力以演員姿態發展，主演的《男排女將》、《金都》、《飯戲攻心》等均獲讚賞，已在影視圈獨當一面，女團出身的她將於1112日再辦個唱，令不少粉絲萬分期待。

主辦單位KKLIVE昨日在社交網預告消息，貼出一張蝴蝶照片，並寫：「飛，而沒有 自己太遠」、「Stay Tuned 12 Nov 2023」露出玄機後，不少網民即留言問有關Stephy的開騷詳情。

Stephy去年為張敬軒紅館騷擔任嘉賓，兩人拖手合唱《十分愛》。

Stephy去年為張敬軒紅館騷擔任嘉賓，兩人拖手合唱《十分愛》。

其實今年6月，Stephy出席活動時已露口風表示正準備出全新單曲及計劃開騷，她上月更在社交網留言：「最近做好多嘢都好神祕，無咩嘢可以分享比大家住，不過好快會陸續揭曉，唔使急，最緊要快」。

Stephy回應說：「係呀！我開演唱會嘞！相隔16年再開演唱會，心情係好開心好興奮，因為呢段時間我喺台灣工作，所以拍攝之餘都要好努力備戰，希望到時可以有最佳狀態！今次演唱會會同大家一齊回顧返自己多年嘅改變，喺成長中發現最真實嘅自己。希望藉著今次演唱會帶畀大家一個唔同嘅體驗，踏出大銀幕，面對面用音樂同大家傾偈。」

鄧麗欣近年轉型成功，主力以演員姿態發展。 Stephy出道多年，只曾於2007年假Star Hall舉行個人演唱會。

Stephy早於2002年以女團Cookies成員身份加入樂壇，團歌《心急人上到今時今日仍獲廣大樂迷愛戴，其後Stephy推出了多首大熱個人作品，計有《不要離我太遠》、《黑白照》、《藍鞋》、《他不准我哭》、《金光燦》等，還有《跑Online》主題曲《Fantasy Tale》也是不少港人的童年回憶，之後還跟舊愛方力申合唱《好心好報》、《好好戀愛》、《十分．愛》、《我的最愛》都成為熱門K歌。

Stephy出道多年，只有於2007年在九展Star Hall舉行個人演唱會，時隔16年終於再次傳來開騷消息，去年她為張敬軒的紅館騷擔任嘉賓，兩人懷緬過去，並拖手合唱《十分愛》。

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