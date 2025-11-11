Sting疑行程健康出狀況 取消多場美國巡迴演出

74歲英國搖滾巨星Sting，近日因身體狀況惡化，宣布取消或推遲即將在美國佛羅里達州舉行的演唱會。前日Sting的經理人，透過其社交帳號發布聲明，原定前日於Seminole Hard Rock Tampa賭場酒店舉行的《Sting 3.0》演唱會，將推遲至明年5月6日舉行。

此外，Sting還取消原定於昨日在Jacksonville Daily's Place的演出，聲明中提到他「身體不適」，並需遵從醫生建議推遲一系列演出，他的經理人公司表示：「我們真誠希望Sting在完全康復後盡快重返舞台，對於帶來不便，我們深表歉意，感謝各位理解。」