Sting疑行程健康出狀況 取消多場美國巡迴演出

74歲英國搖滾巨星Sting，近日因身體狀況惡化，宣布取消或推遲即將在美國佛羅里達州舉行的演唱會。前日Sting的經理人，透過其社交帳號發布聲明，原定前日於Seminole Hard Rock Tampa賭場酒店舉行的《Sting 3.0》演唱會，將推遲至明年5月6日舉行。
此外，Sting還取消原定於昨日在Jacksonville Daily's Place的演出，聲明中提到他「身體不適」，並需遵從醫生建議推遲一系列演出，他的經理人公司表示：「我們真誠希望Sting在完全康復後盡快重返舞台，對於帶來不便，我們深表歉意，感謝各位理解。」
而Sting的歌迷，對這位老將音樂人的健康狀況表示擔憂，紛紛留言慰問，祝他早日康復。有歌迷說：「希望他不要病得太重」，還有人提到：「Sting行程繁忙，他需要好好休息。」他的歌手兒子Eliot Sumner亦有在社交媒體上留言：「爸爸，祝你早日康復。」不過部分歌迷對於臨近演出，才收到演唱會取消通知已表示不滿。
Sting於1951年出生，1977年以樂隊The Police主唱身份出道，憑藉《Roxanne》和《Every Breath You Take》等經典歌曲享譽全球。1985年樂團解散後，他開始了成功的個人音樂生涯，嘗試多種音樂風格，更憑《Englishman in New York》和《Shape of My Heart》等歌曲，榮獲多項包括格林美獎等眾多獎項。