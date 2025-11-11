熱門搜尋:
全運會 網上熱話 林作 壽司郎 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-11-11 10:00:00

Sting疑行程健康出狀況 取消多場美國巡迴演出

分享：
Sting疑行程健康出狀況 取消多場美國巡迴演出

Sting疑行程健康出狀況 取消多場美國巡迴演出

74歲英國搖滾巨星Sting，近日因身體狀況惡化，宣布取消或推遲即將在美國佛羅里達州舉行的演唱會。前日Sting的經理人，透過其社交帳號發布聲明，原定前日於Seminole Hard Rock Tampa賭場酒店舉行的《Sting 3.0》演唱會，將推遲至明年56日舉行。

此外，Sting還取消原定於昨日在Jacksonville Daily's Place的演出，聲明中提到他「身體不適」，並需遵從醫生建議推遲一系列演出，他的經理人公司表示：「我們真誠希望Sting在完全康復後盡快重返舞台，對於帶來不便，我們深表歉意，感謝各位理解。」

adblk5
Sting近日與結他手Dominic Miller ，以及鼓手Chris Maas以3.0名義舉行世界巡演。 貴為樂壇長青樹，樂迷希望Sting早日康復。 Sting金曲無數，全球大量知音。 Sting將演唱會改期到明年，因此他的巡演還有一年才完結。 Sting近日與結他手Dominic Miller ，以及鼓手Chris Maas以3.0名義舉行世界巡演。

Sting的歌迷，對這位老將音樂人的健康狀況表示擔憂，紛紛留言慰問，祝他早日康復。有歌迷說：「希望他不要病得太重」，還有人提到：「Sting行程繁忙，他需要好好休息。」他的歌手兒子Eliot Sumner亦有在社交媒體上留言：「爸爸，祝你早日康復。」不過部分歌迷對於臨近演出，才收到演唱會取消通知已表示不滿。

Sting1951年出生，1977年以樂隊The Police主唱身份出道，憑藉《Roxanne》和《Every Breath You Take》等經典歌曲享譽全球。1985年樂團解散後，他開始了成功的個人音樂生涯，嘗試多種音樂風格，更憑《Englishman in New York》和《Shape of My Heart》等歌曲，榮獲多項包括格林美獎等眾多獎項。

貴為樂壇長青樹，樂迷希望Sting早日康復。 Sting身體抱恙，於社交媒體宣布取消演唱會的消息。 Sting身體抱恙，於社交媒體宣布取消演唱會的消息。

ADVERTISEMENT

ad

Sting
dadblk6 madblk6
相關新聞
dadblk8 madblk8