Stray Kids《Hop》登頂Billboard 200 Rosé霸榜9周 專輯榜排名21位

韓國女團BLACKPINK成員Rosé與美國歌手Bruno Mars的合作歌曲《APT.》，在‎Billboard Hot 100榜最新排名第22位，這首歌已連續9周入榜。作為Rosé首張個人專輯《rosie》的先行曲，《APT.》雖然在排位上較上周下降了2個名次，但其穩定的表現，顯示出歌曲的持久魅力。此外，Rosé的個人專輯《rosie》，在Billboard 200榜排名第21位，展現Rosé在國際樂壇強大的影響力。

除了Rosé的成就亮麗，男團防彈少年團(BTS)成員智旻的單曲《Who》，也在‎Billboard Hot 100榜上表現不俗，排名第47位，並且連續22周保持在榜上，顯示出他人氣依然強勁。智旻的音樂風格和表演魅力吸引了大量粉絲，讓他的單曲在市場上獲得廣泛認可。