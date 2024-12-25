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娛樂
2024-12-25 17:45:00

Stray Kids《Hop》登頂Billboard 200 Rosé霸榜9周 專輯榜排名21位

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Rosé今年在樂壇的成績非常理想。

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韓國女團BLACKPINK成員Rosé與美國歌手Bruno Mars的合作歌曲《APT.》，在‎Billboard Hot 100榜最新排名第22位，這首歌已連續9周入榜。作為Rosé首張個人專輯《rosie》的先行曲，《APT.》雖然在排位上較上周下降了2個名次，但其穩定的表現，顯示出歌曲的持久魅力。此外，Rosé的個人專輯《rosie》，在Billboard 200榜排名第21位，展現Rosé在國際樂壇強大的影響力。

 

除了Rosé的成就亮麗，男團防彈少年團(BTS)成員智旻的單曲《Who》，也在‎Billboard Hot 100榜上表現不俗，排名第47位，並且連續22周保持在榜上，顯示出他人氣依然強勁。智旻的音樂風格和表演魅力吸引了大量粉絲，讓他的單曲在市場上獲得廣泛認可。

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Rosé今年聖誕大豐收。 Rosé與愛犬Hank。 Rosé今年推出多首歌曲，而且外界評價甚高。

Billboard 200方面，男團Stray Kids的新專輯《Hop》再次領跑，這是他們第6次登頂該榜單，並且與BTS創下的紀錄平起平坐，顯示出Stray KidsK-Pop界的強大競爭力。此外，女團TWICE的新專輯《STRATEGY》則以第56名的成績進入榜單，展現了她們穩定的受歡迎程度。

 

智旻的專輯《MUSE》在Billboard 200榜上排名第136位，而男團ENHYPEN的專輯《ROMANCE : UNTOLD》則位居第169位。BTS成員柾國的新專輯《GOLDEN》也重新入榜，排名第109位，進一步加強BTS成員在音樂界的影響力。

 

 

 

 

 

 

 

Stray Kids的《Hop》專輯，於美國Billboard 200稱冠。 Stray Kids第6次於Billboard 200登頂，平了BTS創下的紀錄。 BTS智旻的《Who》，在‎Billboard Hot 100榜排名第47位，連續22周入榜。

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