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娛樂
2022-04-20 16:38:30

Strayz正式出道 網民睇好中性暐翹

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Strayz正式出道！暐翹的加入引起話題。

Strayz正式出道！暐翹的加入引起話題。

女團STRAYZ昨晚公布完整成員名單，5位成員為趙展彤(VAL)黃斯琪(CK)何榛綦（榛綦）曾家瑩（Ariel）林暐翹(暐翹)。網民對STRAYZ的面世非常興奮，並指暫時呢隊真係我最like，最順眼，又有個人特式。希望有好作品展現比大家。」

網民期待STRAYZ的作品。

網民期待STRAYZ的作品。

暐翹︰我只想表演

成為STRAYZ一份子，曾因前途未明而心灰的她在IG分享入隊心情︰「一個電話令我成個人)靈魂返曬嚟，呢一日我期待咗好耐，我唔需要賺到好多錢，我只係想表演、唱歌、跳舞，我曾經以為我過咗造星後一段時間都無得再表演，事隔三個月，我要回來了，多謝你哋

隊友榛綦轉載對方的限時動態留言說︰「好開心睇到你一路以嚟嘅進步，都知道你對表演熱誠係點，我哋一齊加油！」阿VAL則說︰「到時我公開返個電話錄音出嚟！睇吓你有幾渴求！」

暐翹恨入女團。

網民睇好暐翹

暐翹以中性打扮出現，而由她參賽以來，網民對她的評價由負變正，當見到她成為女團一部份，大感高興。有網民留言說︰瑋翹好呀，我覺得佢係造星4時好努力，而且佢跳拉丁舞真係好好睇，之前d人可能笑佢似男仔，但慢慢好多人都接受咗佢，總決賽投票個陣我見都好多人投佢有網民認為暐翹的加入，令STRAYZ更易成為焦點︰「暐翹好呀，佢形象鮮明， 跳舞功底又好， 好多女團都有個係中性， 反而更加容易令人記住佢。」

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