Strayz正式出道 網民睇好中性暐翹

女團STRAYZ昨晚公布完整成員名單，5位成員為趙展彤(VAL)、黃斯琪(CK)、何榛綦（榛綦）、曾家瑩（Ariel）及林暐翹(暐翹)。網民對STRAYZ的面世非常興奮，並指「暫時呢隊真係我最like，最順眼，又有個人特式。希望有好作品展現比大家。」

暐翹︰我只想表演

暐翹成為STRAYZ一份子，曾因前途未明而心灰的她在IG分享入隊心情︰「一個電話令我成個人)靈魂返曬嚟，呢一日我期待咗好耐，我唔需要賺到好多錢，我只係想表演、唱歌、跳舞，我曾經以為我過咗造星後一段時間都無得再表演，事隔三個月，我要回來了，多謝你哋。」

隊友榛綦轉載對方的限時動態留言說︰「好開心睇到你一路以嚟嘅進步，都知道你對表演熱誠係點，我哋一齊加油！」阿VAL則說︰「到時我公開返個電話錄音出嚟！睇吓你有幾渴求！」