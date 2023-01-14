STRAYZ預告推Solo歌 VAL重提超級巨聲被評判狠批成一生最大挫折

香港女團STRAYZ日前出席由香港寬頻人才CSI基金舉辦的失敗英雄學院資訊日，分享過去失敗及試錯經驗。被問到人生中自認為最失敗嘅一件事，STRAYZ成員趙展彤（VAL）不假思索，「係我10年前參加過超級巨星，去到有一次咁我就輸咗啦，咁評判就話俾我聽：『你咁細個，都返去讀書啦，你唔好唱啦。』嗰次對於我嚟講都係幾大嘅挫折，亦隨着嗰一集播出之後，網上係有好多反對我嘅聲音。」問到失敗後如何過渡及重新開始，VAL話：「我其實都失敗過好多次，經過咁耐磨練之後，就算我再失敗，例如入唔到女團，我就自己創立一個女團。人哋冇俾機會我，我就會俾機會自己。」

入行短短一年的STRAYZ 暐翹表示：「造星完咗落選之後，其實我有一段時間都好自卑，但我有繼續努力唱歌、做戲、跳舞，喺我嘅練習當中搵返自己。」寄語年輕人都繼續努力裝備自己，接受更多挑戰。J.arie 重提當年在大台日子，一年內拍了兩套劇集，但都只有一句對白。其中一套更特意飛到馬來西亞拍攝，但最終也被剪掉。她更透露自己有一本誠實日記，內裡寫下了自己圈內圈外不喜歡的人和事，從而讓自己更了解自己。她說：「認清自己之後，我可以好公開地講性，講我好鍾意「搞嘢」，都唔會覺得尷尬。」女團STRAYZ在活動中預告 2023 年將會推出更多Solo歌，希望大家可以多多支持。而J.arie在活動中亦預告今年會重啟創作，並會再營運自己的 YouTube channel，並且計劃再來大談性教育。