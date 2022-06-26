Strayz首度亮相獻唱新歌 遇技術問題Ariel執生勁快

由《全民造星4》幾位參賽者：VAL、CK、暐翹、榛綦及Ariel自資組成的女團Strayz，昨日正式亮相，並首度於公開場合演出。幾位成員的心情都十分興奮，為了這次演出更做足準備，窩心的5人又自備禮物送給Fans，反客為主冧爆Fans。 隊長VAL指組合沒有跟任何公司簽約，自資做音樂，所以隊名Strayz象徵她們5人是一班流浪的小朋友，亦是來自代表流浪的「Stray」字。她們5人首以女團身份出席《TIME’S UP Live》，並獻唱《#A5110》、《純孩兒》及《Stray》3首作品，其中《Stray》是即將推出的首支派台歌。暐翹坦言十分期待演唱《Stray》：「因為首歌對於我哋嚟講意義好大，當中所有歌詞嘅意思都係我哋想表達嘅Message同感受，所以想用好真誠同開心嘅感覺去唱俾大家聽。」

Ariel 情急智生台上搞gag 提到今次演出，各人都表示既開心又期待，亦十分重視這次演出，特地於演出前三星期將歌曲重新編曲，再加以練習。CK說：「其實得知有演出機會嘅時候，當下好興奮係真嘅。雖然籌備演出時遇到唔少困難，但我哋都有準備好自己，亦有勤加練習，希望做到最好，同時亦希望每位成員演出得舒服，觀眾又睇得開心。」CK更指，她們都是懷著感恩的心情踏上舞台，這次演出拼盡全力。 提到在昨晚的演出中，Strayz在準備唱第二首歌時，現場出現了技術問題， Ariel隨即情急智生，在台上以爛gag當笑話，與VAL一唱一和，暐翹指Ariel是團隊中的笑話擔當。Ariel搞笑道：「其實係Plan咗有個位俾我講笑，所以唔使擔心。」