SUCK樂園｜白只被韋羅莎大爆當眾除褲場面宏偉 楊偉倫反對AK與童童演情侶？(有片)

MIRROR副隊長AK江𤒹生、王菀之、韋羅莎、白只、楊偉倫及蔡曉童(童童)將於5月下旬上演舞台劇《SUCK樂園》，一眾演員今日齊齊現身記者會，白只、楊偉倫和韋羅莎受訪，3人雖已多次合作，但Rosa率先投降，直指白只和阿卵難以駕馭，無法忍笑，她大爆前年(2023年)跟兩人合演舞台劇《Laugh Vacation》時，兩人頻頻發放笑彈，有些爆肚笑點，至今仍印象深刻，令她完全無還擊之力。

Rosa又大爆有次她在台上表演時，白只竟然在台側除褲，白只一臉認真回應，「演舞台劇換好正常！」Rosa繼續爆料，「我望住觀眾，但也見到台側，佢就擰轉面，背向台上的人除褲。」當問到場面是否宏偉時，白只搶白道，「背脊都可以宏偉。」接著他爆出用心良苦的「真相」，「其實佢見到其他嘢，即係要跪拜那些，我一直擔心佢好驚，就話係我，讓她可以安然度過，令整個演出昇華咗。」