SUCK樂園｜AK江𤒹生盼加盟193旗下唔怕被雪 白只孖楊偉倫考慮重組「朱凌凌」

舞台喜劇《SUCK樂園》今日（5月16日）假香港演藝學院歌劇院首度公演，王菀之、AK江𤒹生、韋羅莎、白只、楊偉倫（阿卵）及蔡曉童，以嶄新配搭令觀眾笑到氣咳。今日中午，《SUCK樂園》在灣仔演藝學院進行拜神儀式，AK江𤒹生、白只、楊偉倫接受訪問，AK坦言有一場跟白只的場面難以忍笑：「去到噚日綵排時都唔係好忍到，唔個位，所以今晚就聽天由命啦。」身為前輩的楊偉倫覺得AK這個新丁表現很好，AK聽後就笑笑口話：「OK啦！第一次嚟講，我覺得有好多進步空間，但我覺得有佢哋培訓下，慢慢排練到演出時係有日漸增長嘅。」AK早前腸胃炎，持續一個星期，導致消瘦了不少，反而在排練上擔心難以pick up是有點擔心。至於白只亦稱讚AK，並說：「佢真係天之驕子，好叻嘅一個年輕、有實力嘅演員，今次觀眾應該會好眼前一亮！」AK暫時未有特別安排MIRROR隊友捧場，叫過他們最後睇之後場次，但AK並非是擔心自己蝦碌，他承認表演上第一場會有很多不確定的因素，希望可能處理一下，相信隊友之後來看在觀感上會比較好些。
白只、楊偉倫、朱栢謙、朱栢康等曾組成獨立樂隊「朱凌凌」，被問到有否繼續以「朱凌凌」姿態發展，阿卵笑謂：「首先，其實朱凌凌已經出咗嚟，只不過大家唔覺，唔係出返嚟，一直都喺度存在緊，但係你知道天上有其他更光嘅星星，漆黑中我哋做唔到螢火蟲。」並指樂壇已向他們有所交代，白只自言可以靜靜地專心做演員，被問到會否考慮重組發展，白只尷尬答：「好啦我哋考慮吓。」至於ERROR成員193日前表示目標要做娛樂大亨，計劃兩年後開「三天下」簽晒MIRROR再雪藏可讓自己獨大，AK聞言：「希望有一日可以成為三爺旗下，可以幫佢打天下，最緊要是糧出，每個月出糧畀我，雪藏我唔緊要。」