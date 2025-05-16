SUCK樂園｜AK江𤒹生盼加盟193旗下唔怕被雪 白只孖楊偉倫考慮重組「朱凌凌」

舞台喜劇《SUCK樂園》今日（5月16日）假香港演藝學院歌劇院首度公演，王菀之、AK江𤒹生、韋羅莎、白只、楊偉倫（阿卵）及蔡曉童，以嶄新配搭令觀眾笑到氣咳。今日中午，《SUCK樂園》在灣仔演藝學院進行拜神儀式，AK江𤒹生、白只、楊偉倫接受訪問，AK坦言有一場跟白只的場面難以忍笑：「去到噚日綵排時都唔係好忍到，唔個位，所以今晚就聽天由命啦。」身為前輩的楊偉倫覺得AK這個新丁表現很好，AK聽後就笑笑口話：「OK啦！第一次嚟講，我覺得有好多進步空間，但我覺得有佢哋培訓下，慢慢排練到演出時係有日漸增長嘅。」AK早前腸胃炎，持續一個星期，導致消瘦了不少，反而在排練上擔心難以pick up是有點擔心。至於白只亦稱讚AK，並說：「佢真係天之驕子，好叻嘅一個年輕、有實力嘅演員，今次觀眾應該會好眼前一亮！」AK暫時未有特別安排MIRROR隊友捧場，叫過他們最後睇之後場次，但AK並非是擔心自己蝦碌，他承認表演上第一場會有很多不確定的因素，希望可能處理一下，相信隊友之後來看在觀感上會比較好些。