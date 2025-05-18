SUCK樂園｜AK首演舞台劇大跳喪屍舞 為隊長Lokman宣傳新作

王菀之(Ivana) 、MIRROR 成員AK 江 𤒹 生、韋羅莎、白只、楊偉倫( 阿卵) 及蔡曉童合演的舞台劇 《SUCK樂園》日前公映，6人一人分飾多角，施展渾身解數，AK太跳喪屍舞、阿卵大耍高難度馬戲雜技等，大放笑彈，把劇場舞台變為充滿歡樂的夢幻樂園。

除了6位主演，全男班專業表演團隊 TS Crew 亦是《SUCK樂園》的娛樂擔當，他們與阿卵大耍高難度馬戲雜技；又與白只、AK勁歌熱舞，跳到全場熱血沸騰；之後更與 AK大跳喪屍舞，入型入格不失搞鬼氣氛；Rosa大耍功夫和beatboxing。當然少不了一眾演員為樂園巡遊助慶，全場歡呼聲不斷，笑到氣咳。Ivana自爆跟兩位老拍檔同台演出要「借視線」，：「盡量唔好直望阿卵同白只對眼！」童童，坦言：「忍笑真係好辛苦！」，排練時更忍到雙眼流淚。

謝幕時，首次參與舞台劇演出的 AK 坦言心情緊張，最擔心忍唔住笑，他感觸地說：「今次係小弟第一次參演舞台劇，我感到十分榮幸，可以同呢班團隊合作，我覺得好開心，希望大家都睇得開心！」導演兼編劇陳小東及阮韻珊(Melody)則代表台前幕後向觀眾致謝，並呼籲大家多多支持香港劇場發展，Melody 趁機宣傳自己編劇的另一部作品《我推的男子》，由楊樂文（Lokman）、蔡瀚億（BabyJohn）及陳穎欣（Yanny）主演，並即場召喚AK為該劇打氣，AK自信爆棚地說：「大家睇完《SUCK樂園》都知 Melody 嘅編劇功力幾咁深厚，以我對呢位兄弟嘅了解，我相信呢套劇係冇冷場！」