SUGA@BTS醉酒揸電動滑板車摔倒 首爾警署立案調查

韓國男團防彈少年團(BTS)成員SUGA(閔玧基)，昨晚在首爾龍山區漢南洞，因酒後駕駛電動滑板車而摔倒，附近警察爲了幫助摔倒的SUGA，走近時聞到他全身酒味，於是將其移交給附近警局，首爾龍山警署今日稱，「以涉嫌違反道路交通法(酒後駕駛)對SUGA(閔玧其)進行立案調查。」

SUGA 的經理人BIGHIT MUSIC，今日亦有發文表明立場文：「SUGA昨晚在喝醉狀態回家途中，戴著安全帽使用電動滑板車，在行駛了500米左右後停車時摔倒，而附近當值的警察對其進行酒精測試，他因此受到罰款和吊銷駕駛執照的處分。」