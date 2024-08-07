SUGA@BTS醉酒揸電動滑板車摔倒 首爾警署立案調查

韓國男團防彈少年團(BTS)成員SUGA(閔玧基)，昨晚在首爾龍山區漢南洞，因酒後駕駛電動滑板車而摔倒，附近警察爲了幫助摔倒的SUGA，走近時聞到他全身酒味，於是將其移交給附近警局，首爾龍山警署今日稱，「以涉嫌違反道路交通法(酒後駕駛)對SUGA(閔玧其)進行立案調查。」
SUGA 的經理人BIGHIT MUSIC，今日亦有發文表明立場文：「SUGA昨晚在喝醉狀態回家途中，戴著安全帽使用電動滑板車，在行駛了500米左右後停車時摔倒，而附近當值的警察對其進行酒精測試，他因此受到罰款和吊銷駕駛執照的處分。」
稱而被吊銷駕駛執照
SUGA透過 Weverse上傳關於酒後駕駛電動滑板的道歉文：「我感到非常沉重和抱歉，昨晚我在餐桌上喝酒後，騎電動滑板車回家。沒意識到距離和喝酒狀態下，不能使用電動滑板車，因而違反道路交通法規。」他補充說：「我在家門口停下電動滑板車時摔倒，附近執勤的警察前來攙扶，我因未能通過酒精測試，而被吊銷駕執照並而要罰款。」
SUGA又向fans道歉：「在此向因我的粗心大意和錯誤行爲，而感到受傷的所有人道歉，為了日後不再發生類似事件，我會更加注意個人行為。」SUGA今年3月開始服兵役，而進入忠南論山訓練所，接受基礎軍事訓練，預計將在2025年6月退伍。