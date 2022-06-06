Super Girl陳穎欣正式簽約試當真 Locker Jessica首度演出舞台劇

網上平台「試當真」，昨晚舉行《試當真實體謝票場》，首次與NTR持有人交流，可於大銀幕欣賞試當真的多齣劇場短片，主創游學修稱：「以 NFT做門票入場，一來私隱度高，二來可以轉手，嚟唔到都可以放俾人去睇。因為每個月都會發生呢件事(謝票)，慢慢用到NFT嘅可能性，好大滿足感。嚟緊舞台劇因為關乎售票網，NFT就好似換票證，可以換返E-Ticket，但同樣唔再需要實體門票。」問他是否可以杜絕黃牛，游學修答道：「黃牛就係令想睇嘅人要喺出面買非法貴飛，NTR 嘅人可以優先免費有最貴飛，確保有得睇，睇唔到亦可以轉讓。冇 買 NFT 嘅亦有公開售票可以買到。 」

要求 Kayan9896 獻唱謝票

此外，「試當真」多位演員亦公布最新動向，其中前Super Girls成員陳穎欣(Yanny)公布，正式簽約成為試當真藝人，但經理人公司合約不變，兩間公司將以合作模式進行， Yanny說：「我已經流住試當真嘅血。」以表忠心；至於林家熙(Locker)、陳苡臻(Jessica)及倪安慈(阿慈)將首度參與舞台劇《一個舞台上不能接受的吻》，門票於今日起在KKTIX公開發售。

而吳家忻(Kayan9896)近日亦推出了新歌《Not Too Close》，昨晚亦於戲院內放映該MV，不過她因為忙於在戲院外拍攝發相，而錯過了在大銀幕欣賞MV的機會，但眾人均表示，下次實體謝票場中要求Kayan9896獻唱，更著她要練定歌喉。