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娛樂
2023-11-23 17:54:13

Super Junior圭賢被刺傷 厲旭本周打歌保安加強

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生活

厲旭本周會到多個電視台演唱新歌《It’s okay》。

韓國男團Super Junior的圭賢，早前於舞台劇後台遭fans刺傷，令韓國各大娛樂公司，再度關注藝人的自身安全。圭賢SJ的隊友厲旭，剛推出ballad新歌《It’s okay》，並於明天到KBS的《MUSIC BANK》、本月25日到MBC的《ShowMusic Core》、26日到SBS的《人氣歌謠》打歌，SM娛樂稱，會加強他身邊的安保人員。

 

 

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《It’s okay》MV以都市日夜景轉變，來反映演唱心境。

厲旭的新歌《It’s okay》，以抒情的單簧管和鋼琴來造編曲，配以感動人心的弦樂演奏。歌詞講述在忙碌的世界中，有時人甚麼都不做也沒關係，厲旭甜美的歌聲唱出旋律的溫暖，撫慰著每位樂迷耳朵。《It's okay》的MV以美麗都市日夜景色為背景，展現出歌曲所呈現的溫暖，細膩的畫面表達了歌曲的情緒。MV的片段既展示城市的繁忙和喧囂，同時也通過厲旭的演唱，描繪出一種平和寧靜的氛圍，傳達出寬慰的情感。

 

 

 

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厲旭的演唱描繪出一種平和寧靜的氛圍。

而《It’s okay》自20日發行以來，受到全球SJ追捧，於秘魯、菲律賓、新加坡、多明尼加、巴拉圭、台灣、馬耳他哥倫比亞及墨西哥等全球9個地區的iTunes熱門歌曲榜上排名第一。此外，厲旭將在1215日起於首爾藝術中心上演的音樂劇《Winterreise》中飾演朴賢泰，演出將到今年年尾。

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