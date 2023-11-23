Super Junior圭賢被刺傷 厲旭本周打歌保安加強

韓國男團Super Junior的圭賢，早前於舞台劇後台遭fans刺傷，令韓國各大娛樂公司，再度關注藝人的自身安全。圭賢SJ的隊友厲旭，剛推出ballad新歌《It’s okay》，並於明天到KBS的《MUSIC BANK》、本月25日到MBC的《Show！Music Core》、26日到SBS的《人氣歌謠》打歌，SM娛樂稱，會加強他身邊的安保人員。

厲旭的新歌《It’s okay》，以抒情的單簧管和鋼琴來造編曲，配以感動人心的弦樂演奏。歌詞講述在忙碌的世界中，有時人甚麼都不做也沒關係，厲旭甜美的歌聲唱出旋律的溫暖，撫慰著每位樂迷耳朵。《It's okay》的MV以美麗都市日夜景色為背景，展現出歌曲所呈現的溫暖，細膩的畫面表達了歌曲的情緒。MV的片段既展示城市的繁忙和喧囂，同時也通過厲旭的演唱，描繪出一種平和寧靜的氛圍，傳達出寬慰的情感。