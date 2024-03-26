Super Junior明年出道20周年 希澈指團體正面臨解散

韓國男團Super Junior的成員希澈、利特、藝聲及銀赫等，近日接受MBC節目《黃金漁場Radio Star》訪問，談到他們與SM娛樂的續約問題未能解決，組合正於解散邊緣，希澈說：「明年是Super Junior出道20周年，我們正與公司進行續約談判，有點面臨解散的風險。」 據悉成員東海、銀赫，已經與SM解約並成立自己的公司，圭賢轉到Antenna，除了利特和藝聲外，其他成員正考慮自己的未來去向。希澈描述他們和SM談續約時的氣氛，「會議的氣氛很血腥……因我是和李秀滿(SM娛樂前CEO)續簽合約的，但他最後離開了。」引發一眾成員大笑。

希澈又稱，感覺Super Junior感情不如以前，他說：「以前成員們經常會玩鬧打架，但現不打架了，有點和以前不一樣。」希澈承諾，「如果明年Super Junior出道20周年舉行演唱的話，我會和成員們戰鬥，創作戰鬥團綜。」成員們認同希澈的建議。 希澈又提到他在Super Junior風華正茂時：「出道時我的體重56公斤，但現在我的體重70公斤。那時候我走到哪裡，都受到人們的關注和照顧，當時我的態度非常傲慢，我認為這是理所當然的。」主持人俞世潤笑指希澈當時過著沒有明天的生活，他指希澈因出眾的外貌，受到大家喜愛和羨慕，但卻存在一段黑歷史，希澈聞言即表示有點渾身發抖，又說：「感覺我快要吐了。」讓人好奇到底發生過甚麼。而有興趣知道希澈秘密的fans，可於本月27日韓國時間晚上10時30分播出的《黃金漁場Radio Star》。