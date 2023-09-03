Super Junior東海、銀赫離開SM娛樂　成立新公司傳挖角13年經理人

記者黃玉婷／綜合報道

南韓人氣團體Super Junior東海、銀赫近日宣布合約到期，即將離開SM娛樂；而1日也傳出，2人確定成立新公司ODE.ent，並掛名共同代表，更是挖角共事13年的經理人進入新公司。

東海、銀赫2005年以Super Junior出道，2人後續也組成小分隊「D&E」活動，與SM娛樂的革命情感長達18年；不過，2人的合約已在8月31日到期，隨後1日就傳出，2人設立的新的娛樂公司ODE.ent。