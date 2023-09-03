Super Junior東海、銀赫離開SM娛樂　成立新公司傳挖角13年經理人

記者黃玉婷／綜合報道
南韓人氣團體Super Junior東海、銀赫近日宣布合約到期，即將離開SM娛樂；而1日也傳出，2人確定成立新公司ODE.ent，並掛名共同代表，更是挖角共事13年的經理人進入新公司。
東海、銀赫2005年以Super Junior出道，2人後續也組成小分隊「D&E」活動，與SM娛樂的革命情感長達18年；不過，2人的合約已在8月31日到期，隨後1日就傳出，2人設立的新的娛樂公司ODE.ent。
仍會參與Super Junior團體活動
據韓媒報道，ODE.ent證實「東海、銀赫跟SM的合約結束後，設立了公司ODE.ent，兩人成為共同代表」，也指出2人待公司營運成熟後，也會考慮招攬其他藝人，希望以多元化方向發展；而雖然2人與SM娛樂的合約已到期，但仍會參與Super Junior的團體活動。
此外，傳言東海、銀赫的經理人Won TongSun（元永善）也跟着2人到新公司，他過去曾現身於節目《全知干預視角》，業界盛傳他日前向待13年的SM娛樂提交辭職信，並跟隨東海、銀赫一同進入新公司ODE.ent；不過，確切消息還得等2人正式活動後，經理人Won TongSun（元永善）是否跟在身旁才能證實。
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