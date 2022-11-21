Super Junior演唱會｜曬廣東話冧粉絲 崔始源派心：香港在我心目中很特別

8位成員均表示很掛念香港的ELF打招呼，齊以廣東話「大家好」跟粉絲打招呼，厲旭對於完騷後要返回韓國大感不捨，崔始源以廣東話及普通話表示，「我很傷心，因為今天是最後一天了。」希望粉絲喜歡當晚的演出。圭賢更激動跪下，先以廣東話表示「你哋係我的心肝寶貝」，接著以普通話與廣東話問大家食了晚飯，並透露自己吃了雲吞麵，又高呼「我愛你」冧爆粉絲；接著銀赫則以廣東話介紹自己名字，又問有沒有連睇兩場的粉絲，以廣東話大讚「比噚日靚女咗，好掛住你哋……我愛你」利特則笑言，粉絲明天要返工返學，自己亦要回韓國，所以希望大家趁尾場盡發洩壓力。

李東海拒除衫 狂送飛吻

崔始源曾在頭場暗示尾場或會除衫，昨晚他雖沒有脫去上衣，但解開衫褸露出結實肌肉，總算是派了福利。昨晚的另一焦點是李東海，他穿上開胸牛仔裇衫，被成員成功偷襲「除衫」，但他即閃身跑進後台；事後被成員再要求除衫，但他卻堅持若隱若現才更吸引，日後在網上影片才公開身材，並狂派飛吻代替騷肌，回饋粉絲。

演唱會至晚上7時20分左右，Super Junior唱畢《Bonamana》後結束，全場粉絲大嗌encore，10分鐘後8位成員再上台，連續唱了《More Days with you》和《Walking》後，逐一跟粉絲說完場感言，利特感慨表示，SJ已有17年歷史，若早年沒有香港粉絲的支持，就沒有今日來巡唱的SJ。神童則搞笑地問男觀眾是被逼陪女友睇騷，要求男觀眾歡呼，祝大家身體健康又強調自己不會減肥。厲旭則大感不捨，又承諾SJ必會重來香港開騷；李東海就笑言擔心來得太密，粉絲會見到悶，所以最快也要1年後才重臨，藝聲亦承諾必會再來香港。