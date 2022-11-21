Super Junior演唱會｜曬廣東話冧粉絲 崔始源派心：香港在我心目中很特別

韓國男團Super Junior昨晚(20日)在亞洲博覽館，舉行《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》尾場，SJ八子包括Leeteuk利特，Yesung藝聲，Shindong神童，Donghae李東海， Eunhyuk銀赫，Siwon崔始源，Kyuhyun圭賢及Ryeowook金厲旭，以《Burn the Floor 》、《The Crown》和《Super》一連3首歌為演唱會揭序幕，炒熱全場氣氛。」
圭賢：「你哋係我的心肝寶貝」
8位成員均表示很掛念香港的ELF打招呼，齊以廣東話「大家好」跟粉絲打招呼，厲旭對於完騷後要返回韓國大感不捨，崔始源以廣東話及普通話表示，「我很傷心，因為今天是最後一天了。」希望粉絲喜歡當晚的演出。圭賢更激動跪下，先以廣東話表示「你哋係我的心肝寶貝」，接著以普通話與廣東話問大家食了晚飯，並透露自己吃了雲吞麵，又高呼「我愛你」冧爆粉絲；接著銀赫則以廣東話介紹自己名字，又問有沒有連睇兩場的粉絲，以廣東話大讚「比噚日靚女咗，好掛住你哋……我愛你」利特則笑言，粉絲明天要返工返學，自己亦要回韓國，所以希望大家趁尾場盡發洩壓力。
李東海拒除衫 狂送飛吻
崔始源曾在頭場暗示尾場或會除衫，昨晚他雖沒有脫去上衣，但解開衫褸露出結實肌肉，總算是派了福利。昨晚的另一焦點是李東海，他穿上開胸牛仔裇衫，被成員成功偷襲「除衫」，但他即閃身跑進後台；事後被成員再要求除衫，但他卻堅持若隱若現才更吸引，日後在網上影片才公開身材，並狂派飛吻代替騷肌，回饋粉絲。
演唱會至晚上7時20分左右，Super Junior唱畢《Bonamana》後結束，全場粉絲大嗌encore，10分鐘後8位成員再上台，連續唱了《More Days with you》和《Walking》後，逐一跟粉絲說完場感言，利特感慨表示，SJ已有17年歷史，若早年沒有香港粉絲的支持，就沒有今日來巡唱的SJ。神童則搞笑地問男觀眾是被逼陪女友睇騷，要求男觀眾歡呼，祝大家身體健康又強調自己不會減肥。厲旭則大感不捨，又承諾SJ必會重來香港開騷；李東海就笑言擔心來得太密，粉絲會見到悶，所以最快也要1年後才重臨，藝聲亦承諾必會再來香港。
始源派心
崔始源感慨地以英文表示，「今天是最後一天，非常感謝大家支持，香港在我心目中是非常特別的地方，在這裡有很多粉絲，就如同我的家人，感謝大家願意成為粉絲、家人和人生同伴，雖然我們要回韓國，但會盡快再來香港，我目前擁有的一切工作機會，都全因有大家支持，我愛你」然後向觀眾派心，全場high爆；圭賢再度跪地以廣東話高呼，「你哋係我心肝寶貝，今晚開唔開心，我都好開心。」他表示今年最後一次見面，請大家好好記住這晚，等他們再來，「請大家記得我，多謝大家，我愛你。」銀赫就以廣東話表示，「大家靚女咗，比開場時更靚女。」他笑言，有粉絲已結婚並帶子女來睇騷，所以他們時刻要像做新人一樣努力求進，以廣東話說我愛你，並擺出心心手勢，利特則搞gag請大家大合唱字母歌，當唱到「HK」時，他就高呼Hong Kong。取後8子以一曲《Happiness》為演唱會畫上句號。