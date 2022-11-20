Super Junior演唱會｜被神童掀上衣露少少 崔始源尾場或除衫？

等足3年，終於等到韓國組合來港開騷，首隊到港的SUPER JUNIOR，昨晚假亞洲博覽館，舉行一連兩場的《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》。首場演唱會於昨晚(19日)開鑼，SJ八子包括Leeteuk利特，Yesung藝聲，Shindong神童，Donghae李東海， Eunhyuk銀赫，Siwon崔始源，Kyuhyun圭賢及Ryeowook金厲旭一出場隨即載歌載舞，以歌聲震爆亞博，全場ELF舉起手燈站立尖叫，情緒高漲，不時全場大合唱。

以廣東話打招呼 SJ先以《Burn the Floor 》一曲展開序幕，並大玩手燈舞，緊接是《The Crown》《Super》《Mr.Simple》《Ticky Tocky》《Paradox》《Mystery》等歌曲， 一口氣又跳又唱近7首歌Medley，再停下來跟大家打招呼。神童率先用廣東話同觀眾打招呼：「您好大家好」，然後再說，「弟弟、哥哥、妹妹、姐姐，我是神童！」接著他表示，「好耐好耐先嚟到香港，大家真係非常之熱烈，希望直至到最後一刻，大家都enjoy，大家識聽韓文？我愛你呀！」接著東海說 : 「真係事隔好耐見大家，大家近來好嗎？大家更加靚女咗喎，係咪近排戀愛緊呀？唔係丫嘛，唔會㗎可，我真係好掛住大家，尋日隔離緊嘅時間，我搵返以前喺香港舉辦嘅Super show，今日我都預測大家比我嘅愛都會係咁，好期待大家俾多啲愛我，我準備咗啲禮物！」然後大力送上飛吻，令歌迷興奮到傻。

首隊韓團來港開騷 勵旭就問歌迷，「我想比大家睇到我剪咗頭髮靚唔靚仔啊？我靚唔靚啫？」現場歌迷即大叫「靚！」崔始源說 ：「我好想好想你們」「大家好我係崔始源，好掛住你哋！」然後不停用手俾心心，全場立即又再核爆式瘋叫！「始源話，「我有練習㗎，我都收到消息，自從疫情之後我哋係咪第一個海外歌手來香港演出嘅？非常非常感謝香港，好多謝大家等我哋咁耐，我哋會做更加好嘅演出俾大家睇！」而隊長利特就坦言隔離關係，他們於酒店休息了兩日，「今日我哋嘅member體力非常之好，我哋喺酒店住咗兩晚咩都冇做，你知唔知呢兩日，香港嘅天氣如何我都唔知呀，聽講話熱我都唔覺得。」