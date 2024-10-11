Super Junior-D&E演唱會12月西九舉行　搶先睇票務詳情

南韓人氣組合 SUPER JUNIOR-D&E發行了最新EP 《INEVITABLE》後，宣布舉行亞洲巡迴演唱會！9月起以首爾為起點，第二站到台北後，12月便會來到西九文化區安盛x竹翠公園舉行《2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE》演唱會香港站！今次是難得可以近距離欣賞東海、銀赫的機會，公開發售門票詳情則有待公布！

SUPER JUNIOR-D&E演唱會2024香港站售票詳情

《2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE in HONG KONG》演唱會門票公開售票詳情仍有待公布。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！

在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！

不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈