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娛樂
2024-10-11 15:15:56

Super Junior-D&E演唱會12月西九舉行　搶先睇票務詳情

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SUPER JUNIOR-D&E演唱會2024香港站

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南韓人氣組合 SUPER JUNIOR-D&E發行了最新EP 《INEVITABLE》後，宣布舉行亞洲巡迴演唱會！9月起以首爾為起點，第二站到台北後，12月便會來到西九文化區安盛x竹翠公園舉行《2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE》演唱會香港站！今次是難得可以近距離欣賞東海、銀赫的機會，公開發售門票詳情則有待公布！

SUPER JUNIOR-D&E演唱會2024香港站詳情

日期: 2024年12月7-8日
時間: 7pm（星期六）、6pm（星期日）
地點: 西九文化區 安盛x竹翠公園

SUPER JUNIOR-D&E演唱會2024香港站票價

$1,788 / $1,288 / $888

SUPER JUNIOR-D&E演唱會2024香港站售票詳情

《2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE in HONG KONG》演唱會門票公開售票詳情仍有待公布。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！

在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！

不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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