SUPER JUNIOR-LSS明天出新碟 下月舉行兩場演唱會

SUPER JUNIOR-LSS終於推出新專輯。

韓國男團Super Junior的小分隊LSS(SUPER JUNIOR-LSS)將於1月17日，發行他們的首張日本迷你專輯《Let's Standing Show》。由利特、神童、始源3人組成的LSS，新迷你專輯包含4首歌曲，其中主打曲《Old Skool》，不但充滿節奏感，曲式還帶有令人興奮的氛圍，歌詞傳達不需要在意他人想法，只需沉浸在音樂中，一起跳舞享樂的訊息。

SUPER JUNIOR-LSS首張日本迷你專輯《Let's Standing Show》，包含多首歌曲。

《Let's Standing Show》其他歌曲還包括《NEW ROAD》、《CEREMONY》和《shatta Shimero》等歌曲，每首歌曲都蘊含著歡樂能量，配合3位隊員樂天的個性。此外，還收錄Super Junior-LSS於去年7月，在東京舉行的特別演出中，發行的原創日文歌，此曲當時就在當地樂迷中，成為熱門話題。

以精湛的唱功和魅力聞名Super Junior-LSS，還將在2月3、4日，舉辦兩場演唱會《SUPER JUNIOR-LSS THE SHOW: Th3ee Guys》，地點就在首爾光雲大學東海文化藝術殿堂​​大劇場，喜歡他們的樂迷，萬勿錯過，到場欣賞他們精彩的表演。他們的音樂風格多樣，從舞曲到抒情曲都能演繹出色。