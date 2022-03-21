Super Junior-M劉憲華親華言論 被韓玻璃心網民霸凌

2008年，以韓國男團Super Junior-M成員身份出道的加籍港人劉憲華(Henry Lau)，近年多在國內發展，但仍有工作室在韓國當地。近日Henry獲首爾麻浦警察局邀請，擔任「預防校園暴力宣傳大使」，因此再度在韓國活躍起來，頻頻出現在當地的電視節目，但其「親華」言論激嬲韓國的「玻璃心」網民。

不滿韓國扇舞變中國民族舞

曾在社交網站發文表示中國擁有南海主權的Henry，不但曾配載印有「我愛中國」的口罩，被韓網民瘋傳，又在國內的綜藝節目中，將韓國扇舞介紹為中國朝鮮族傳統舞蹈，韓國有評論人士稱：「Henry做出這些言論，可能是為了在中國發展鋪路。」

Henry周六在社交網站發文，向韓國網民道歉，他說：「我是Henry。首先，如果我有任何做錯的地方，我先道歉，無論是做錯的行動或說錯的話，我都感到很抱歉。我從(入行)第一天開始，就是個想透過音樂、舞台、綜藝等方式帶給大眾感動或歡笑的人，最近沒有做到這件事，我感到很心痛……」