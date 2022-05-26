無綫於農曆年推出十男團Super Tiger在節目中又跳唱，之後更派出《東張西望》訪問他們，當時他們更對住鏡頭雄心壯志說︰「唔係唔俾機會我哋呀嘛？」之後一直再沒有搞作。惟日前袁偉豪表示將與Super Tiger在慈善節目表演，令大家驚訝這隊限定男團竟然真的出道，但人數卻由10個變7個，成員亦都大換血。
Super Tiger原本由羅天宇、許俊豪、丘梓謙、鄒兆霆、曾展望、林俊其、魏柏豪、劉展霆、李紹堅及宋懿芳組成，但日前所見，羅天宇、鄒兆霆、曾展望、林俊其、魏柏豪及李紹堅已經不在團中，但換來另葉泓聲（Gordon）、林子超、邵展鵬加入成為新的Super Tiger。
Super Tiger成就天堂鳥重組
Gordon與許俊豪（Lincoln）原為天堂鳥成員，天堂鳥解散後，他們跟「邵氏」簽約，而Lincoln早前憑《愛上我的衰神》而備受關注。日前無綫娛樂新聞台播出袁偉豪與Super Tiger彩排的片段，本身是跳唱組合出身的Gordon與Lincoln以及跳舞出身的劉展霆當然應付自如，但袁偉豪就坦言跳到喘氣，當他說到「好彩有Super Tiger喺度」，一眾成員發出笑聲。之後袁偉豪提起自己曾參與跳舞比賽節目及排舞過程，並再提起Super Tiger，其他人再度大笑，袁偉豪也不禁說︰「一講Super Tiger就笑，不如你哋改名啦！好無？哈！」
另外，節目中的旁白在介紹新成員時，說︰「Super Tiger一直都好歡迎(略為停頓)有意跳唱嘅男藝人加入。」之後再讀出新成員的名字，便指邵展鵬有張學友的影子。