無綫於農曆年推出十男團Super Tiger在節目中又跳唱，之後更派出《東張西望》訪問他們，當時他們更對住鏡頭雄心壯志說︰「唔係唔俾機會我哋呀嘛？」之後一直再沒有搞作。惟日前袁偉豪表示將與Super Tiger在慈善節目表演，令大家驚訝這隊限定男團竟然真的出道，但人數卻由10個變7個，成員亦都大換血。

Super Tiger原本由羅天宇、許俊豪、丘梓謙、鄒兆霆、曾展望、林俊其、魏柏豪、劉展霆、李紹堅及宋懿芳組成，但日前所見，羅天宇、鄒兆霆、曾展望、林俊其、魏柏豪及李紹堅已經不在團中，但換來另葉泓聲（Gordon）、林子超、邵展鵬加入成為新的Super Tiger。