Supper Moment佛山騷突然腰斬 歌迷舉中指狂叫回水

Supper Moment在大陸的人氣非常旺盛，他們在大陸搞巡唱全都坐無虛席。早前他們與大陸另一樂隊合作開騷，但因為主辨機構突然宣布腰斬，令Supper Moment的演出被削減半小時，隨即引起大陸歌迷鼓譟，不停在場內大叫「回水」，並高舉中指以示不滿。

有網民指大會超賣門票，令容納不足一千人的酒吧，竟然有二千多人擠進去。

入場混亂

據知今次活動原定晚上7時開始，直至10時完場，惟入場的安排非常混亂，導致演出延遲了一小時。有網民指場地容納人數不足一千人，但因為大會超賣門票，令現場擠滿近二千人以上，更有購得門票的人因場地太擠迫，只能在門口的布幕外聽歌。

被迫腰斬

當晚大會安排樂隊「打擾一下」先登場，然後再安排Supper Moment上台。原來兩隊樂隊準備了合唱《世界不會輕易崩塌》，但因為大會突然宣布演出要在晚上10點半完結，不但要取消合唱環節，就連Supper Moment原定90分鐘的演出也減至60分鐘，未能完成餘下的曲目，當中包括全場大合唱《無盡》。有網民表示大會突然腰斬演出，開初以為只是搞氣氛，於是大家不停叫encore，及後發現Supper Moment不再上台，大家感到被大會欺騙，嬲爆叫回水。