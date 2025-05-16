Supper Moment官宣加盟環球迎成軍20周年 賀環球音樂深圳公司新張開業

Supper Moment官宣加盟環球，明年更迎成軍20周年。

環球音樂集團（Universal Music Group）在粵港澳大灣區成立環球音樂（深圳）娛樂有限公司，昨天於深圳市福田區中洲灣的新公司舉辦開幕慶典。環球音樂旗下藝人Oscar涂毓麟、阿細到場慶賀。香港樂隊Supper Moment四位成員陳仕燊（Sunny）、張祖光（CK）、梁燿鵬（Martin）和陳鴻達（Hugh）也親臨到賀，更驚喜宣布已經正式加盟環球音樂。 開幕典禮上，首先舉行了傳統拜神儀式，緊接著有舞獅表演，環球音樂集團高層為獅子點睛。環球音樂香港董事總經理暨環球音樂大中華區高級副總裁陳志光（Gary Chan）表示大灣區未來將成為廣東音樂一個主要創造的地方，他亦會利用香港的經驗及優勢，幫助內地歌手或其他歌手利用大灣區及香港作為跳板，踏出中國以外的地方，這是他們的心願，同場還有環球音樂集團市場發展執行副總裁Adam Granite、環球音樂集團大中華區主席暨執行長徐毅出席。

活動現場，擔任主持的Oscar宣佈Supper Moment正式加盟環球音樂，Supper Moment從2006年成軍至今，曾推出多支代表作品。2017年，憑歌曲《沙燕之歌》獲得第36屆香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲獎」；兩首單曲《大丈夫》、《說再見了吧》獲選Billboard Radio China2017年度粵語十大金曲；2018年，樂隊在第41屆香港電台十大中文金曲頒獎典禮狂攬三項大獎，分別是「最佳樂隊/組合金獎」，《橙海》一曲更獲得「全球華人至尊金曲獎」及「十大金曲獎」；2022年7月，再獲香港金曲頒獎典禮獲得「香港金曲樂隊大獎」。

Supper Moment所屬的奇蹟娛樂老闆謝嘉豪表示很開心Supper Moment能加入環球大家庭，環球是國際公司，必定能將Supper Moment的音樂衝出亞洲，甚至國際，又或是衝破大灣區到內地其他地方，讓愛好搖滾的人士能聽到Supper Moment的音樂，希望跟環球並肩努力去達成這個夢想。Supper Moment感到榮幸，看到這個大家庭上下都眾志成城，2006成立樂隊至今，一直行的路上，有很多不同的人願意幫他們。Supper Moment只能用音樂回報，期待未來日子，跟環球並肩作戰，開拓更多舞台。今年之前，Supper Moment去過很多不同的地方演出，去到一些非粵語的地區演出尤其開心亢奮，因為感受到音樂無分語言，在內蒙古參加音樂節，看到大家跟住一齊跳及滿足的神情，令他們沒有去想要在一個地區發展，反而去不同的地方令他們開闊眼界。環球音樂旗下歌手眾多，他們又希望跟那些歌手合作呢？主音Sunny笑言最希望看到盧冠廷演唱會，對方很多經典作品，每次演出也能加入新元素。而低音結他手CK看到會上的短片，知道環球旗下都很多國際歌手，雖然有點遙不可及。但如若是美國樂隊Imagine Dragons來港開騷，他們有機會參與開場演出又或是認識一下已好開心。

至於未來計劃，Supper Moment計劃年會推出新專輯，明年的工作亦已在準備中。明年是Supper Moment成立廿周年，他們坦言想重返紅館開騷，跟樂迷見面，還有很多想法。問到他們目標不是啟德主場館嗎？他們笑說:「承你貴言。」活動後，Supper Moment更參觀了環球大灣區的兩層新辦公室，對每間房的用途都十分好奇。