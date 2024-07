26歲新一代性感女神Sydney Sweeney年輕具迷人身材,吸引全球無數男生追捧,她亦毫不掩蔽自己優點,經常在社交網分享性感照。昨日,Sydney在IG再次分享多張靚相,並留言:「i dont do mirror selfies often but when I do they are chaotic.」穿上Miu Miu碎花tube top加短裙,配襯同品牌手袋大晒身材。