Sydney Sweeney演女版Rocky操出麒麟臂 本尊女拳王一生極傳奇

荷里活新一代索女Sydney Sweeney近年極速上位，今年香港上畫嘅已經有大晒身材嘅《真的狠愛你》、面對Dakota Johnson都不落下風嘅《蜘蛛夫人》同埋驚慄片《魔胎》。Sydney唔係靠sell外表身型至有得喺荷里活站得住腳，查實佢相當有想法，好似《魔胎》就係Sydney自己買版權返嚟拍，身兼女主角同埋監製。近期Sydney喺IG POST出為新片飾演女拳手嘅造型照，見到佢谷起二頭肌、垂低手都見到Deltoid就知，阿女你堅有練嘢！下面post埋Sydney Sweeney其他「索 mode」相你就知幾大對比。

呢套暫時未知片名嘅新片，係美國90年代人稱「女版Rocky」嘅女拳手Christy Martin傳記電影。Christy Martin堪稱美國女子拳擊界最有影響力人物，打破過多項紀錄，並且成為拳界金牌經理人Don King首位簽約嘅女拳手，亦係唯一一位女拳手登上過美國《運動畫報》（Sports Illustrated）封面。Christy Martin來自西維珍尼亞州，生於保守家庭，佢借助拳擊發洩怒火。後來Christy同發掘佢參加拳賽嘅Jim Martin結婚，而Jim Martin因為開槍襲擊Christy Martin而被判監25年，至於Christy就喺2017年同過去擂台上嘅對手Lisa Holewyne。

美國90年代人稱「女版Rocky」嘅女拳手Christy Martin

齋聽本尊故事咁「多姿多彩」，點可能唔改編嚟拍電影？今年5月已經傳出Sydney Sweeney將會係Christy Martin傳記片女主角，而Sydney就話自己十幾歲時玩過Kickboxing七年，對於有得再練拳，佢話未落場已經技癢！人物傳記係拎獎熱門類別，今年又得返幾個月，所以估計最快到下年就有機會睇到Sydney Sweeney拳風虎虎嘅一面！ 原文刊登於 電影LOL