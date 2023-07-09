T.O.P衰吸毒博反身拍《魷魚2》 韓網友要求退演

傳媒就此事詢問李政宰的經理人公司Artist Company，獲得回覆是：「T.O.P入選《魷魚2》的演出，完全和我無關，是導演黃東赫挑選的。」黃東赫則透過劇組表態，「不會就此事發表任何評論，並且以後不會回應此問題。」黃東赫又指：「很快我就會為《魷魚2》開鏡拍攝，如果我開始拍攝的話，我想應會拍攝一段長時間。」劇組又透露，暫時冇收過T.O.P的退演通知。

韓國風氣唔容許名人犯錯

對於韓國觀眾對T.O.P參演《魷魚2》如此反感，因為T.O.P曾4次吸食大麻被起訴，2017年7月，獲韓國法院判處有期徒刑10個月、緩刑兩年及罰款，加上BIGBANG隊友的「勝利門」事件，以及其經理人YG娛樂老闆梁鉉錫涉嫌恐嚇女毒販、海外賭博一事，令他的形象一落千丈。

而韓國的社會風氣，身為名人引起過軒然大波的事情，卻在國內外最受期待的影集中擔任主要角式，這是不合理的事情。加上2020年2月T.O.P在IG直播時說，「我只是想這樣展示一次自己。因為人們似乎不知道我是如何活著的，所以我才開想直播。」T.O.P又在直播稱：「我不會在韓國復出。我跟本不想復出。我的朋友們把我趕了出來。太糟糕了。」