Taco黃泓祖冇否認簽Sony 《全民造星V》首參賽者簽約唱片公司？

黃泓祖（Taco）擅長Rap同Freestyle，參加《全民造星V》初期因撞樣八兩金及一頭橙髮而引起網民關注。20歲的Taco加入馮允謙（Jay Fung）及韋羅莎（Rosa）藍組「Fung莎星辰」後表現亮眼，Taco曾上台表演時忘記歌詞，即時應變freestyle一段rap，令導師及網民嘆為觀止。Taco於《全民造星V》總初決賽先與肥仔表演扮老人合唱《Uncle》，再表演原創歌曲《To Hip Hop》，最終以第7名完成比賽。最新有消息指Taco已獲Sony唱片公司簽約成為旗下藝人，有機會成為《全民造星V》初最早加入唱片公司的參賽者。