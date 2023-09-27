Taco黃泓祖冇否認簽Sony 《全民造星V》首參賽者簽約唱片公司？

黃泓祖（Taco）擅長Rap同Freestyle，參加《全民造星V》初期因撞樣八兩金及一頭橙髮而引起網民關注。20歲的Taco加入馮允謙（Jay Fung）及韋羅莎（Rosa）藍組「Fung莎星辰」後表現亮眼，Taco曾上台表演時忘記歌詞，即時應變freestyle一段rap，令導師及網民嘆為觀止。Taco於《全民造星V》總初決賽先與肥仔表演扮老人合唱《Uncle》，再表演原創歌曲《To Hip Hop》，最終以第7名完成比賽。最新有消息指Taco已獲Sony唱片公司簽約成為旗下藝人，有機會成為《全民造星V》初最早加入唱片公司的參賽者。
有傳Taco簽約Sony唱片公司有跡可尋，早前播出ViuTV音樂節目《Chill Club》，Taco已經同Sony旗下歌手陳柏宇、小塵埃及Paula區子琳一齊擔任嘉賓，期間仲以Rapper嘅身分”CotaBoii”與Paula合唱新歌《甩身》，而Sony亦有喺社交網站出宣傳PO，除咗有tag Taco之外，仲寫上：「Paula連同Taco @cotaboii 即將喺今個星期五推出嘅新歌！」
Taco對於簽約Sony唱片公司一事並冇否認，仲話自己唔抗拒簽唱片公司，趁後生都想試多啲唔同方法去做音樂。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈