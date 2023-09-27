熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-09-27 10:40:45

Taco黃泓祖冇否認簽Sony 《全民造星V》首參賽者簽約唱片公司？

分享：
Taco黃泓祖冇否認簽Sony 《全民造星V》首參賽者簽約唱片公司？

Taco黃泓祖冇否認簽Sony 《全民造星V》首參賽者簽約唱片公司？

黃泓祖（Taco）擅長Rap同Freestyle，參加《全民造星V》初期因撞樣八兩金及一頭橙髮而引起網民關注。20歲的Taco加入馮允謙（Jay Fung）及韋羅莎（Rosa）藍組「Fung莎星辰」後表現亮眼，Taco曾上台表演時忘記歌詞，即時應變freestyle一段rap，令導師及網民嘆為觀止。Taco於《全民造星V》總初決賽先與肥仔表演扮老人合唱《Uncle》，再表演原創歌曲《To Hip Hop》，最終以第7名完成比賽。最新有消息指Taco已獲Sony唱片公司簽約成為旗下藝人，有機會成為《全民造星V》初最早加入唱片公司的參賽者。

全民造星5總決賽Taco與肥仔合作。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽Taco落力演出。 (李遁哲攝) Taco與肥仔一同跳唱《Uncle》。 Taco與肥仔扮Uncle又跳又唱。 節目中段公布全民投票最新走勢，前五名排行是Lyman、亨仔、KC、Taco、Ash。 10強參賽者包括1號王鋒、2號Nathan、3號Snoopy、6號Taco、9號Lyman Heung。

有傳Taco簽約Sony唱片公司有跡可尋，早前播出ViuTV音樂節目《Chill Club》，Taco已經同Sony旗下歌手陳柏宇、小塵埃及Paula區子琳一齊擔任嘉賓，期間仲以Rapper嘅身分”CotaBoii”與Paula合唱新歌《甩身》，而Sony亦有喺社交網站出宣傳PO，除咗有tag Taco之外，仲寫上：「Paula連同Taco @cotaboii 即將喺今個星期五推出嘅新歌！」

Taco對於簽約Sony唱片公司一事並冇否認，仲話自己唔抗拒簽唱片公司，趁後生都想試多啲唔同方法去做音樂。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

Taco黃泓祖以Rapper身分於《全民造星V》總決賽取得第7名。（Taco黃泓祖 IG） Taco黃泓祖以Rapper身分於《全民造星V》總決賽取得第7名。（Taco黃泓祖 IG） Taco黃泓祖以Rapper身分於《全民造星V》總決賽取得第7名。（Taco黃泓祖 IG） Taco黃泓祖以Rapper身分於《全民造星V》總決賽取得第7名。（Taco黃泓祖 IG） Taco黃泓祖以Rapper身分於《全民造星V》總決賽取得第7名。（Taco黃泓祖 IG） Taco黃泓祖以Rapper身分於《全民造星V》總決賽取得第7名。（Taco黃泓祖 IG）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受