Taco黃泓祖化身盆菜店員工學「打盆」 CotaBoii粉絲見面會獲《造星V》戰友撐場

ViuTV全新節目《新年流流返乜工》將於今晚(12日)起開播，節目由李芯駖(芯駖)、黃泓祖(Taco) 、林昆樂(Stick)和岑樂怡(阿妹)擔任主持，為介紹與農曆新年相關的職業，更會化身花農、獅頭紮作、盆菜店員、年宵擺攤等，親身感受這群人對工作的熱誠，讓觀眾細看佳節與親朋好友團聚的背後，藏着多少職人的犧牲和付出。

體驗默默 耕耘精神 今晚播出的第一集，主持人Taco將化身盆菜店員工，跟從盆菜店負責人Amy從凌晨四點開始工作，準備數百個盆菜，期間了解到盆菜的講究和意義，也體會到盆菜店員工的默默耕耘。盆菜在農曆新年儼然是一道不可或缺的菜式，首次體驗盆菜製作的Taco坦言自己不夠信心，Taco指：「我會盡力去試下，唔想未試就話唔得，我好想嗰日可以幫到佢地手，減輕佢地，做個合格嘅半日員工。」