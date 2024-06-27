Taylor Swift一路演一路捐 向英國食物銀行捐10800餐飯

美國女歌手Taylor Swift，目前正在歐洲舉行《The Eras Tour》巡演，據英國《衛報》報道，她於巡迴期間，積極向英國各地食物銀行捐款，僅在威爾斯的卡迪夫(Cardiff)，就捐了足夠給1,200人享用3日的三餐，共10,800頓飯，她的大手筆捐助，贈體出她對弱勢群體的關懷和同情心。

而Taylor Swift的善舉，並非一次性，而是持續進行。此前於利物浦的聖安德魯社區網絡(St Andrews Community Network)捐款，該慈善機構表示，未來12個月的食品捐贈已經充足，現在可以略為喘息。