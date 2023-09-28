Taylor Swift借豪宅幫《權力遊戲》女星Sophie Turne打離婚官司

《權力遊戲》女星Sophie Turner近日與歌手Joe Jonas搞離婚，兩人為爭奪女兒撫養權，準備展開撫養權官司。Joe上月單方面申請離婚，兩名女兒跟自己住在紐約。但Sophie要求Joe交出女兒的維照，帶她們到英國生活，結果雙方談不攏，法庭表示Sophie與Joe的女兒需要留在紐約，意即Sophie不可將女兒帶到英國。身為Joe前女友的天后Taylor Swift，不但沒有妒忌之心，反而幫忙Sophie度難關，借出豪宅給Sophie居住，讓她可專心為撫養權打官司。

天后是《權力遊戲》粉絲 據Page Six等多間美媒報道，Taylor上星期約會Sophie飯局，Sophie談及目前女兒及官司情況，Taylor主動借出紐約豪宅給她與兩名女兒居住，方便可專心爭奪撫養權。報道指，原來Taylor是《權力遊戲》粉絲，更愛Sophie在劇中的演出，雙方見面後成為好友，她們日前再次現身紐約，證明Taylor力撐這位失婚好友。另外，Taylor上周現身球場為新歡NFL(美式足球聯盟)球星Travis Kelce打氣，賽後更與Travis一齊離開，原來兩人到酒吧慶祝贏波，Taylor更攬實他飲酒，證明她正蜜運中。