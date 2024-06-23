熱門搜尋:
THE SOUTHSIDE 歐洲國家盃 陳瑞輝 深中通道 七一優惠 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-06-23 17:38:03

Taylor Swift倫敦騷 威廉王子 湯告魯斯捧場

分享：
威廉王子帶同子女與Taylor開心自拍。

威廉王子帶同子女與Taylor開心自拍。

樂壇天后Taylor Swift世界巡迴演唱會The Eras Tour日前在倫敦溫布萊球場舉行，首晚就有重量級嘉賓捧場，就是英國王室威廉王子(Prince William)帶同佐治王子(Prince George)與莎樂公主(Princess Charlotte)。為慶祝自己在21日的42歲生日，威廉王子一家三口坐在VIP席。當Taylor唱出《Shake It Off》時，王子與女兒跟著節奏搖擺身體，完全融入演唱會的高漲氣氛。之後，王子與子女到後台與Taylor見面兼合照，王室官方IGTaylorIG也分享照片。Taylor留言：「Happy Bday M8, London shows are off to a splendid start.

Taylor倫敦開騷星光熠熠。

Taylor倫敦開騷星光熠熠。

阿湯到場超友善，與樂迷交換演唱會手鍊。

阿湯到場超友善，與樂迷交換演唱會手鍊。

阿湯唔去女兒畢業禮

來到倫敦騷第2場，當晚嘉賓更是充滿驚喜，除了曉格蘭治(Hugh Grant)、Salma Hayek、名模Cara Delevingne、《芭比》導演Greta Gerwig之外，鮮有現身演唱會的湯告魯斯(Tom Cruise)也捧場。他抵達球場後引來一陣哄動，樂迷大叫他名字，又爭相攞簽名。阿湯來者不拒、保安見場面混亂，於是拉著他離開。同日在美國，阿湯女兒Suri高中畢業，但未見阿湯現身，即是他情願睇騷也棄睇女兒畢業禮。傳媒同時查到Suri棄用Tom姓氐，改用媽媽姬蒂荷姆絲(Katie Holmes)姓氐Suri Noelle

Ad Block
女兒Suri畢業禮，老竇阿湯冇影。

女兒Suri畢業禮，老竇阿湯冇影。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受