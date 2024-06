Taylor Swift倫敦騷 威廉王子 湯告魯斯捧場

樂壇天后Taylor Swift世界巡迴演唱會The Eras Tour日前在倫敦溫布萊球場舉行,首晚就有重量級嘉賓捧場,就是英國王室威廉王子(Prince William)帶同佐治王子(Prince George)與莎樂公主(Princess Charlotte)。為慶祝自己在21日的42歲生日,威廉王子一家三口坐在VIP席。當Taylor唱出《Shake It Off》時,王子與女兒跟著節奏搖擺身體,完全融入演唱會的高漲氣氛。之後,王子與子女到後台與Taylor見面兼合照,王室官方IG與Taylor的IG也分享照片。Taylor留言:「Happy Bday M8, London shows are off to a splendid start.」