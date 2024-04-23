Taylor Swift出碟 Kim Kardashian失去10萬粉絲

全球樂壇舉足輕重的Taylor Swift，新專輯《The Tortured Poets Department》(TTPD)上周五推出，已橫掃全球音樂排名榜，更打破串流音樂平台Spotify多項紀錄，同時更摧毀曾與她交惡的藝人IG追隨人數，可謂殺傷力驚人。

眾所周知，Taylor在2016年與饒舌歌手Kanye West(Ye)及當時的真人騷女星老婆Kim Kardashian不和，原因是Kanye歌曲《Famous》的歌詞中鬧Taylor是「八婆」。之後，Taylor表示未有同意歌詞和提出抗議，但Kim反駁老公Kanye早已知會Taylor，並說有人「詐唔知博上報」。Kim更公開老公與Taylor的電話錄音，後者直指錄音經過編輯誣陷她。