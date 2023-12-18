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娛樂
2023-12-18 19:00:45

Taylor Swift勢將連續兩年成為「空氣污染人物」之冠

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Taylor坐飛機如坐車，就如日常交通工具。

Taylor坐飛機如坐車，就如日常交通工具。

天后Taylor Swift近年忙演唱會又忙拍拖，坐飛機多過食飯，令她成為製造空氣污染者之冠。據英國《每日郵報》報道，Taylor Swift大有機會連續兩年成為「污染女王」。過去3個月，她已乘坐超過12次飛機前往堪薩斯城探訪男友Travis Kelce3個月內排放多達138噸二氧化碳。換句話說，她需要種植超過2,200棵樹，讓它們生長10年，才能抵消她乘坐飛機時所釋放的二氧化碳。另外，Taylor Swift為了探望男友，近3個月乘坐飛機所用的燃油，已多達12,622加侖。

拍拖後的Taylor更多機會坐飛機，經常飛到堪薩斯城探男友Travis Kelce。

拍拖後的Taylor更多機會坐飛機，經常飛到堪薩斯城探男友Travis Kelce。

影后謝茜嘉謝西婷(右)提及Taylor窩心事。

影后謝茜嘉謝西婷(右)提及Taylor窩心事。

影后讚歌后

Taylor Swift在圈中出名好人，憑2021年電影《神聖電視台》(The Eyes of Tammy Faye)贏得奧斯卡影后的謝茜嘉謝西婷(Jessica Chastain)，近日就在名嘴Jimmy Fallon主持的節目《The Tonight Show》中，提到12年前認識Taylor Swift的一件窩心事。「我在當年的Met Gala活動上認識Taylor，當時向她提到我剛失戀。翌日，我收到她的電郵，當時以為是有關她的專輯，沒料到原來她為我整理了一系列適合在失戀時聽的曲目，她太好人了。」

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