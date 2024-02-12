Taylor Swift天價VIP席睇超級碗啜爆男友 Usher中場表演踩Roller險出洋相

美式足球盛事超級碗(Super Bowl)於美國拉斯維加斯舉行，樂壇天后Taylor Swift為支持球星男友Travis Kelce，完成日本演唱會後乘搭私人飛機趕到當地，最後在開賽前1小時出現在拉斯維加斯的球場。據《TMZ》報道，Taylor Swift完成一連四天的東京巨蛋個唱即啟程返美，她先抵達洛杉磯，再從洛杉磯搭車前往拉斯維加斯，為男友疲於奔命，Travis Kelce亦相當識做，花下100萬美金(約780萬港元)安排了VIP包廂，讓家人及Taylor Swift拉大隊觀賽，而女友就特地戴上其球衣號碼87設計的頸鏈，同行還有女星好友Blake Lively，Taylor Swift全程，肉緊為男友打氣，更顯得七情上面。Travis Kelce效力球隊堪薩斯城酋長在賽事中反勝，Taylor Swift於完場時啜爆男友，在鏡頭前大曬恩愛。