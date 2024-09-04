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娛樂
2024-09-04 19:00:30

Taylor Swift戀情造假 網絡瘋傳9.28分手聲明

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論壇站Reddit流出Travis與Taylor的分手聲明。

論壇站Reddit流出Travis與Taylor的分手聲明。

天后Taylor SwiftNFL球星Travis Kelce打得火熱，Taylor所到之處也見男友身影，上星期更傳出兩人計劃明年拉埋天窗。但今日爆出驚人消息，原來TaylorTravis之戀是造假。著名網絡論壇站Reddit今日瘋傳一份Travis委任的公關公司Full Scope發出的聲明，標題為「TravisTaylor分手後的公關全面媒體計劃」合約。當中註明官方宣布的分手日期是928日，更表示等待媒體熱度降溫，並確保清晰度。即等待官宣3日後，再發官方聲明，而且聲明中一定要顯得「態度優雅、雙方互相尊重。」

Taylor與Travis至今仍非常恩愛。

Taylor與Travis至今仍非常恩愛。

Taylor的世界巡迴演唱會，也找來男友客串演出。

Taylor的世界巡迴演唱會，也找來男友客串演出。

Travis專注事業分手

Travis的公關公司的聲明文件指：「經過慎重考慮，TravisTaylor決定分手，他們也尊重大家的私生活，並感謝大家在這段時間尊重兩人的私隱。他們也努力在自己的職業和個人成長。兩人仍是朋友，並希望彼此一切順利。」文件又指，重點要放在Travis的「個人成長」，以分手描述「生活中的自然部分」，強調他對事業的承諾和體育界的成就。網民指這封文件並不可信，大有機會是ChatGPT文章。公關公司Full Scope已澄清文件是假造，並計劃採取法律行動。Taylor方面仍未有回應。

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