送 Miu Miu 服裝

當日,Taylor穿上一套Miu Miu最新秋冬格仔套裝,Naya一見Taylor即大讚她的服飾超靚。天后亦讚Naya可愛,閒談後和她合照,之後離開。直到周日,Naya在TikTok分享一份禮物,禮盒內裝了一套價值5,000美元(約39,000港元)的Miu Miu服飾。Naya大叫:「Oh my gosh made in Italy !」除了Miu Miu服裝,Taylor還送了一件黑色外套給Naya。天后更寫下字條:「I loved meeting you last week. You were so much fun. So sweet and so nice.」