Taylor Swift接受死侍老婆Blake Lively道歉 兩人友誼有望重燃

荷李活37歲活女星Blake Lively，一直向樂壇天后Taylor Swift道歉，近日終於獲天后的原諒。據美國媒體《SIX PAGE》報道，Blake因將Taylor捲入她與演員兼導演Justin Baldoni的法律糾紛，而感到非常抱歉。

Blake對於與Taylor的友誼，一向十分著緊，希望兩人的關係能回到過去般友好，據消息人士透露：「對Blake來說，與Taylor恢復良好關係非常重要，她絕無傷害Taylor之心，以及破壞他們友誼的想法。」

據悉，Taylor近日接受了Blake的道歉，並認為Blake為人感覺真誠，Taylor私下對朋友稱：「我對Blake沒有怨恨，已經準備繼續前行。」Taylor的回應對喜愛兩人的fans來說，期待她們能再次出雙入對、親密無間，重回昔日友誼。