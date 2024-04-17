Taylor Swift推出新專輯 粉絲凌晨排隊搵彩蛋

Taylor Swift點止天后咁簡單，外媒甚至形容她是「全球樂壇救世主」。Taylor新專輯《The Tortured Poets Department》於美國時間周五推出。Taylor團隊與Spotify合作，在洛杉磯購物中心The Grove舉行快閃活動，名為「The Tortured Poets Department」展覽會。展場內放了一個圖書館裝置，讓粉絲可近距離在裝置上尋找Taylor新專輯的歌曲寓意、歌詞、彩蛋等。美媒TMZ拍到大批粉絲在凌晨時份已排隊等候入場，天后吸引力果然非凡。

全球期待 Met Gala

有「時尚界奧斯卡」之稱的Met Gala(大都會藝術博物館慈善晚宴)，是名人爭妍鬥麗的年度盛事，也是全球媒體每年焦點之一。Taylor以現時地位當然是獲邀之列。據英國《太陽報》報道，Met Gala大會希望Taylor與美式足球員男友Travis Kelce以情侶檔出席盛會，但據知兩人未必參加。報道指，Taylor與男友非常珍惜拍拖時間，早前已推掉多個活動，Met Gala在5月7日舉行，3日後Taylor就要在巴黎繼續The Eras Tour巡迴騷，她不想時間太緊迫，所以大有機會缺席Met Gala。Taylor在2016年曾擔任Met Gala聯合主席，之後卻一直未有參加Met Gala活動。