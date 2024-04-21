Taylor Swift新專輯單日3億點擊破史上紀錄

Taylor Swift絕對是當今全球樂壇最強歌手，未推出已轟動的新專輯《The Tortured Poets Department》，上周面世，即時空降各大流行榜冠軍，更在音樂串流平台Spotify創下紀錄。據《USA TODAY》報道，《The Tortured Poets Department》在Spotify上架首日，已錄得超過3億次點擊，創下單日點擊最多的專輯、歌手及歌曲3項紀錄，成績前無古人。Spotify史上點擊最多的第2及第3位，同樣是Taylor的專輯，分別是《Midnights》和《1989(Taylor’s Version)》，真正是Taylor超越了Taylor。