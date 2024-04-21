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娛樂
2024-04-21 18:55:41

Taylor Swift新專輯單日3億點擊破史上紀錄

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Taylor Swift

Taylor新專輯氣勢無人能擋。

Taylor Swift絕對是當今全球樂壇最強歌手，未推出已轟動的新專輯《The Tortured Poets Department》，上周面世，即時空降各大流行榜冠軍，更在音樂串流平台Spotify創下紀錄。據《USA TODAY》報道，《The Tortured Poets Department》在Spotify上架首日，已錄得超過3億次點擊，創下單日點擊最多的專輯、歌手及歌曲3項紀錄，成績前無古人。Spotify史上點擊最多的第2及第3位，同樣是Taylor的專輯，分別是《Midnights》和《1989(Taylor’s Version)》，真正是Taylor超越了Taylor

Taylor Swift

Taylor自導自演MV《Fortnight》，找來Post Malone合唱兼主演，《暴雨驕陽》男星Josh Charles和Ethan Hawke客串。

Taylor Swift

新專輯名字與電影《暴雨驕陽》相似。

聯乘金像電影《暴雨驕陽》

Taylor Swift新專輯《The Tortured Poets Department》與榮獲奧斯卡最佳原創劇本的1989年電影《暴雨驕陽》(Dead Poets Society)相似，她邀請了《暴》片演員Josh CharlesEthan Hawke為自導自演的首支主打歌《Fortnight》客串MV，有份合唱的饒舌歌手Post MaloneMV飾演其男友，MV上架首日已破2,000萬點擊。TaylorIG留言：「能與世上最型男星合作，我已從心底暗笑出來了。」

教育激勵電影《暴雨驕陽》，由已故男星羅賓威廉斯(Robin Williams)主演。

教育激勵電影《暴雨驕陽》，由已故男星羅賓威廉斯(Robin Williams)主演。

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